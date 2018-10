Rakúsky súd nevyhovel Iračanom, odpykávajú si trest za znásilnenie

Znásilnenie je v Rakúsku trestateľné maximálne 15 rokmi za mrežami.

Viedeň 4. októbra (TASR) - Rakúsky súd vo štvrtok zamietol žiadosti ôsmich irackých občanov o skrátenie väzobných trestov, ktoré si odpykávajú za hromadné znásilnenie nemeckej turistky na Silvestra 2015.



Mužov uznali za vinných vlani v marci a odsúdili ich na trest odňatia slobody v trvaní od deviatich do 13 rokov. Podľa tlačovej agentúry APA viedenský krajinský súd rozhodol, že na zníženie sadzby nie sú žiadne dôvody.



Znásilnenie je v Rakúsku trestateľné maximálne 15 rokmi za mrežami. Predsedajúca sudkyňa Natalia Frohnerová uviedla, že "takýto odporný zločin" si vyžaduje vysoké tresty.



Počas pôvodného procesu odznelo svedectvo, že štyria z odsúdených mužov vzali značne podnapitú Nemku do viedenského bytu, kde sa k nim pripojili ďalší muži a jeden po druhom ženu opakovane znásilnili.



Všetci páchatelia prišli do Rakúska ako migranti, pripomína tlačová agentúra AP. Súd neskôr priznal 28-ročnej žene odškodné 25.000 eur. Nemka trpela posttraumatickými následkami a musela podstúpiť liečbu.



Migranti vo veku 22-48 rokov prišli do Rakúska medzi májom a decembrom 2015, piati z nich dostali štatút utečenca. Zločin sa stal v rovnakom čase ako medializované sexuálne útoky migrantov v nemeckom Kolíne nad Rýnom.



Rakúsky spolkový kancelár Sebastian Kurz sa na nedávnom summite Európskej únie v Salzburgu vyslovil proti diskusii o rozdelení migrantov v Európe. Zdôraznil, že týmto spôsobom by sa otázka migrácie nevyriešila.



Kurz má podľa vlastných slov dojem, že čoraz viac jeho kolegov si uvedomilo, že otázka migrácie sa musí riešiť nie kvótami, ale na vonkajších hraniciach EÚ a prostredníctvom spolupráce s tranzitnými krajinami.