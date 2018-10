V Korutánsku zachránili vyčerpaného českého horolezca

Päťdesiatdeväťročný muž utrpel povrchové zranenia a omrzliny.

Gmünd/Viedeň 24. októbra (TASR) - Českého horolezca, ktorý bol nezvestný v rakúskej spolkovej krajine Korutánsko, sa podarilo v utorok večer zachrániť.



Päťdesiatdeväťročný muž síce utrpel povrchové zranenia a omrzliny a bol mimoriadne vyčerpaný po dlhom čase strávenom osamote v nepriaznivom počasí v horskom prostredí, avšak záchranári ho dostali na nosidlách k horskej chate a odtiaľ potom najskôr do údolia a následne do nemocnice.



Práve na základe jeho slov sa ako neopodstatnené ukázalo pátranie po druhom údajne nezvestnom občanovi ČR, ktorý sa mal takisto vybrať na najvyšší končiar pohoria Vysoké Taury - Hochalmspitze (3360 m) - v okrese Spittal an der Drau. Tento muž, o ktorom hovorili predtým zachránení maďarskí horolezci, bol zrejme milovník hôr z východného Tirolska, ktorý sa zo svahov končiara vrátil v poriadku už v pondelok večer.



Informácie priniesla v stredu tlačová agentúra APA.



Na záchrannej operácii sa podieľali desiatky ľudí.