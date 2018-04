V Neziderskom jazere našli torzo ženského tela bez hlavy a končatín

Torzo identifikovali ako ľudské telesné pozostatky až po kriminálnotechnickej expertíze.

Neusiedl am See 13. apríla (TASR) - Torzo ženského tela bez hlavy a končatín objavili v piatok vo vodách Neziderského jazera pri mestečku Rust v rakúskej spolkovej krajine Burgenland. Informoval o tom tamojší verejnoprávny rozhlas s odvolaním sa na policajné zdroje.



Ako uviedol policajný hovorca Helmut Greiner, torzo identifikovali ako ľudské telesné pozostatky až po kriminálnotechnickej expertíze.



Kriminalisti, ktorí požiadali o pomoc aj psovodov a potápačov, sa ihneď vybrali do lokality v okolí miesta nálezu. O zistenie identity neznámej ženy a následné objasnenie kauzy sa vyšetrovatelia pokúsia najskôr preskúmaním hlásení o nezvestných osobách.



Neziderské jazero, ktoré sa rozprestiera v rakúsko-maďarskom pohraničí, je popri Balatone jediným stepným jazerom na starom kontinente. Jeho rakúska časť je považovaná za najväčšie jazero alpskej republiky.



Obľúbená turistická destinácia, ku ktorej to nie je ďaleko ani z Bratislavy, je obklopená pásmom trstiny, charakterizovaná relatívne plytkou vodou a veterným podnebím. Tamojšia fauna a flóra sú súčasťou dvoch národných parkov, na rakúskej i maďarskej strane. Jazero je od roku 2001 súčasťou Svetového dedičstva UNESCO.