Viedenský súd potrestal pedofilov dlhoročnými trestami za mrežami

Odsúdený otec detí, ktorý sa v súdnej sieni v slzách vyznal, že by rád vrátil čas a zmenil to, čo urobil, pretože je chorý, vynesený trest akceptoval, takže tento verdikt je právoplatný.

Viedeň 7. mája (TASR) - Na dlhoročné tresty väzenia odsúdili v pondelok vo Viedni troch členov pedofilnej siete, ktorú pred rokom pri operácii pod krycím názvom Elysium spoločne rozbili príslušníci rakúskej a nemeckej polície.



Medzi obžalovanými v rakúskej metropole boli 29-ročný otec, ktorý popri zneužívaní vlastných detí tieto poskytoval aj iným pedofilom, takisto 29-ročná matka detí - medzičasom na invalidný vozík upútaná exmanželka hlavného obžalovaného, ako aj pedofilne orientovaný, 41-ročný známy dvojice, ktorý deti zneužíval pri návštevách. Vyplýva to z informácií tlačovej agentúry APA.



Viedenský súd poslal otca detí za mreže na 14, matku na sedem a známeho dvojice na 12 rokov. Oboch mužov navyše na základe posudku znalcov umiestnia do zariadenia pre duševne narušených zločincov.



Odsúdený otec detí, ktorý sa v súdnej sieni v slzách vyznal, že by rád vrátil čas a zmenil to, čo urobil, pretože je chorý, vynesený trest akceptoval, takže tento verdikt je právoplatný.



Ďalší dvaja obžalovaní využili právo zvážiť ďalší postup podobne ako prokurátor Gerd Hermann. Tieto dva rozsudky tak nie sú zatiaľ právoplatné.