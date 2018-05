Rakúsko plánuje znížiť sociálne dávky pre cudzincov a väčšie rodiny

Rodičia-samoživitelia budú na tom podľa nových pravidiel lepšie.

Viedeň 29. mája (TASR) - Cudzincov so zlou znalosťou nemčiny - a tiež väčšie rodiny dostávajúce od štátu podporu - čaká v Rakúsku zníženie sociálnych dávok. V pondelok to oznámila rakúska pravicová vláda, na ktorú sa odvolala tlačová agentúra DPA.



Rakúske "minimálne zabezpečenie", čo je druh mesačnej sociálnej podpory, ktorá má zaručiť minimálny základný príjem, zostane vo výške 863 eur. Avšak cudzinci bez stredne pokročilej znalosti nemčiny alebo pokročilej znalosti angličtiny dostanú o 300 eur menej.



Deväť spolkových krajín Rakúska má individuálne pravidlá pre rodiny. Niektoré spolkové krajiny vyplácajú rovnakú sumu na každé dieťa, iné znižujú dávky počnúc štvrtým dieťaťom.



V budúcnosti čaká rodiny určité zníženie dávky pri ich druhom dieťati, ako aj výrazné zníženie dávky počnúc ich tretím potomkom. Obzvlášť to postihne rodiny migrantov, ktoré mávajú viac detí než rakúske rodiny.



Rodičia-samoživitelia budú na tom podľa nových pravidiel lepšie.



Konzervatívny kancelár Sebastian Kurz vysvetlil, že jeho cieľom je bojovať proti "migrácii do sociálneho systému" Rakúska, ako aj dodávať motiváciu na hľadanie zamestnania. V rekreačnom zariadení vlády v obci Mauerbach neďaleko metropoly Viedeň povedal, že dávky v rámci systému minimálneho zabezpečenia stúpli od roku 2012 o 60 percent.



Charitatívne organizácie kritizovali rozdielny prístup k cudzincom a väčším rodinám. "Podľa mňa je nebezpečné stavať skupiny ľudí proti sebe. Tí, čo milujú Rakúsko, ho nerozdeľujú," povedal Michael Landau, ktorý vedie katolícku charitu Caritas.



Koaličná vláda konzervatívcov a krajných pravičiarov zameriava časť svojich politík na deti. Kabinet plánuje znížiť aj sociálne dávky pre deti žijúce v zahraničí, hoci ich rodičia pracujú v Rakúsku, a chce tiež zakázať pokrývky hlavy v predškolských zariadeniach a na základných školách.