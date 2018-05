Vo Viedni sa stretne komisia pre realizáciu jadrovej dohody s Iránom

Iránski predstavitelia deklarovali odhodlanie dodržať svoju stranu dohody, ktorá zahŕňa prísne obmedzenie ich jadrového programu.

Viedeň/Teherán 25. mája (TASR) - Diplomati Iránu a piatich svetových mocností sa v piatok stretnú vo Viedni, aby predišli stroskotaniu dohody o iránskom jadrovom programe z roku 2015 po tom, ako sa Spojené štáty rozhodli od nej odstúpiť.



Ide o prvé zasadnutie spoločnej komisie pre realizáciu jadrovej dohody s Iránom od 8. mája, keď americký prezident Donald Trump oficiálne oznámil odstúpenie od Spoločného komplexného akčného plánu (JCPOA) a obnovenie sankcií voči Iránu.



Trump zmienenú dohodu kritizoval a argumentoval, že aj tak nezabráni, aby Irán získal bojové hlavice, a už vôbec nerieši iránske ambície v oblasti raketového programu.



Iránski predstavitelia deklarovali odhodlanie dodržať svoju stranu dohody, ktorá zahŕňa prísne obmedzenie ich jadrového programu. A to v prípade, že svoje záväzky dodržia aj Británia, Francúzsko, Nemecko, Rusko a Čína a postarajú sa, aby Irán mohol pokračovať v podnikaní vo svete.



"Nebude to jednoduché, ale skúsime to," povedal pred piatkovým stretnutím námestník iránskeho ministra zahraničných vecí Abbás Araghčí.



Ako dodala agentúra DPA, Európska únia by mala počas rokovaní presadzovať opatrenia, ktorými by európske firmy podnikajúce v Iráne ochránila pred dôsledkami amerických sankcií.



Predseda Európskej komisie Jean-Claude Juncker v uplynulom týždni vyhlásil, že "kým Iránci budú rešpektovať svoje záväzky, EÚ sa bude, samozrejme, držať dohody, ktorej bola tvorcom". Juncker pritom varoval, že rozhodnutie Spojených štátov o obnovení sankcií "nezostane bez účinku" na európske firmy.