Rakúsko vydalo šéfa ruskej skupiny, ktorá podľa úradov spáchala vraždy

Moskva/Viedeň 20. júna (TASR) - Rakúsko vydalo v stredu Rusku vodcu severoosetskej skupiny organizovaného zločinu, ktorá podľa úradov spáchala desiatky vrážd.



Ako informovalo ruské ministerstvo vnútra, Aslana Gagijeva narodeného v roku 1971 eskortovali z Viedne do Moskvy predstavitelia ruskej pobočky Interpolu a väzenskej služby.



Agentúra TASS pripomenula, že Gagijeva zadržali vo Viedni v januári 2015 na základe medzinárodného zatýkacieho rozkazu, ktorý vydala moskovská kancelária Interpolu.



Gagijev je okrem iného obvinený zo založenia zločineckej skupiny, banditizmu, vrážd, nezákonného obchodovania so zbraňami a podvodu.



Gagijevova skupina začala operovať v roku 2004, pričom v tom čase mala vyše 46 členov. Gang podľa úradov spáchal vyše 40 vrážd a pokúsil sa zavraždiť aj príslušníkov bezpečnostných síl, a to v Moskve, Moskovskej oblasti a Severnom Osetsku. Skupina je zodpovedná aj za vraždu primátora Vladikavkazu Vitalija Karajeva a vicepremiéra Severného Osetska Kazbeka Pagijeva.



Mnoho členov skupiny dostalo dlhoročné tresty odňatia slobody. Vodca jednej z podskupín, Oleg Gagijev, bol odsúdený na doživotie. Šestnásť členov gangu je momentálne vo väzbe a 13 bolo zaradených na medzinárodný a federálny zoznam hľadaných osôb. Štyria z nich vrátane Aslana Gagijeva boli zadržaní v zahraničí. Tak ako Gagijev aj zvyšní traja by mali byť vydaní do Ruska.