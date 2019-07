Rakúsko vydalo zatykač na dôstojníka ruskej vojenskej rozviedky

Dôstojník bol na webovej stránke rakúskeho ministerstva vnútra menovaný ako 65-ročný Igor Jegorovič Zajcev.

Viedeň 25. júla (TASR) - Rakúske úrady vo štvrtok oznámili, že vydali zatykač na dôstojníka ruskej vojenskej spravodajskej služby. Prípad siaha až do 80. rokov 20. storočia, poznamenala agentúra AFP.



Podľa nej polícia v Salzburgu oznámila, že "prokuratúra nariadila zaistenie 65-ročného riadiaceho dôstojníka z ruskej vojenskej spravodajskej služby (Hlavnej správy (GU) Generálneho štábu (GŠ) Ozbrojených síl (VS) Ruskej federácie (RF); pred premenovaním sa nazývala Hlavná správa rozviedky (GRU) GŠ VS RF, pozn. TASR) na základe európskych a medzinárodných zatykačov".



Príkaz na zatknutie sa týka prípadu, ktorý vyšiel najavo v novembri 2018; nemenovaný plukovník rakúskej armády vo výslužbe je podozrivý zo špionáže pre Rusko, ktorú vykonával od 90. rokov 20. storočia do roku 2018.



"Riadiaci dôstojník GRU je podozrivý z presvedčenia 70-ročného plukovníka rakúskej armády vo výslužbe, aby uskutočnil spravodajskú operáciu na úkor Rakúska, odhalil štátne tajomstvá a vedome sa vzdal vojenských tajomstiev," uviedla rakúska polícia.



Vo vyhlásení ďalej uviedla, že tento Rakúšan mal prvý kontakt s ruskými spravodajskými službami už v roku 1987 a že po tomto stretnutí "poskytol svojmu riadiacemu dôstojníkovi komplexné informácie... o rakúskych ozbrojených silách, najmä o zbraňových systémoch a zložení pozemných a vzdušných bojových síl".



Plukovník vo výslužbe je v súčasnosti vo väzbe, vyšetrovanie prípadu pokračuje, dodala AFP.