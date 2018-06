Rakúsko vystúpi zo Stredoeurópskej iniciatívy

Rakúsko stálo v roku 1989 pri vzniku SEI, regionálneho zoskupenia štátov, ktorého cieľom je podpora spolupráce stredoeurópskych krajín v hospodárskej a kultúrnej oblasti.

Viedeň/Terst 11. júna (TASR) - Rakúsko vystúpi z radov členov Stredoeurópskej iniciatívy (SEI) so sídlom v severotalianskom prístavnom meste Terst. Informáciu z utorkového vydania mienkotvorného viedenského denníka Der Standard potvrdil pre tlačovú agentúru APA v pondelok večer hovorca rakúskej ministerky zahraničných vecí Karin Kneisslovej.



Rakúsko stálo v roku 1989 pri vzniku SEI, regionálneho zoskupenia štátov, ktoré má v súčasnosti 18 členov a ktorého hlavným cieľom je podpora spolupráce stredoeurópskych krajín v hospodárskej a kultúrnej oblasti, ako aj zbližovanie regiónov.



Ďalšie pôsobenie alpskej republiky, ktorá sa na rotačnom princípe striedala s Talianskom vo vedení SEI a v obsadzovaní postu generálneho tajomníka, nie je zmysluplné, naznačil rakúsky rezort diplomacie. Formát tejto organizácie už podľa neho "nie je vhodný na to, aby zodpovedal súčasným európskym výzvam tak ako v minulosti". Integráciu juhovýchodnej Európy do štruktúr Európskej únie možno lepšie podporiť "priamo". Vystúpenie Rakúska z SEI treba preto vnímať ako opatrenie na zintenzívnenie a optimalizáciu rakúskeho úsilia, ktoré navyše umožňuje spojenie personálnych a finančných kapacít.



Podľa kritických hlasov z diplomatických kruhov, ktoré sprostredkúva denník Der Standard, sa Rakúsko týmto krokom oberá samo o vplyv a prenecháva pole Maďarsku, ktoré sa v danom regióne hospodársky a diplomaticky čoraz viac angažuje.



Bývalý rakúsky vicekancelár Erhard Busek, ktorý patril medzi "otcov" SEI, vyjadril poľutovanie nad rozhodnutím rakúskej diplomacie, ktoré znamená stratu kontaktov v regióne, v ktorom sú podľa jeho názoru potrebné.



Bývalé Československo bolo členom skupiny piatich krajín (vtedy Pentagonály) od roku 1990, obe nástupnícke krajiny - ČR i SR - sú členmi SEI od roku 1993.