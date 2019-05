Rakúsky exkancelár Kurz bude vo voľbách stáť na čele kandidátky ÖVP

Strana ÖVP optimisticky verí, že 32-ročný bývalý premiér sa znovu môže stať kancelárom.

Viedeň 29. mája (TASR) - Konzervatívna Rakúska ľudová strana (ÖVP) oficiálne nominovala expremiéra Sebastiana Kurza za lídra volebnej kandidátky tohto politického subjektu do septembrových parlamentných volieb. ÖVP o tom informovala v stredu po zasadnutí predstavenstva strany.



Strana ÖVP optimisticky verí, že 32-ročný bývalý premiér sa znovu môže stať kancelárom, napísala agentúra DPA. Nasvedčovať tomu má i výsledok z volieb do Európskeho parlamentu (EP), ktoré sa v Rakúsku konali minulú nedeľu. Kurzova ÖVP si totiž so ziskom 34,5 percenta hlasov voličov polepšila o viac než sedem percentuálnych bodov.



Po nedeľňajšom víťazstve vo voľbách do EP však v pondelok vyslovil parlament vláde Kurzovej nedôveru a v utorok ju prezident Alexander Van der Bellen formálne odvolal.



Dočasným vedením vlády bol poverený minister financií Hartwig Löger (ÖVP) a ministri Kurzovej vlády boli poverení vykonávaním svojich funkcií až do vymenovania nových členov prechodnej vlády.



Hlasovanie v Národnej rade sa konalo po škandále okolo korupčného videa z ostrova Ibiza, ktorý viedol k rozpadu vládnej koalície ÖVP s krajne pravicovou Slobodnou stranou Rakúska (FPÖ).



Exkancelár v rozhovoroch pre médiá uviedol, že neľutuje nijaký krok, ktorý spravil po rozpade koalície.