Rakúsky kancelár rokoval o kosovskej otázke so srbským prezidentom

Belehrad a Priština rokujú pod patronátom EÚ od roku 2011.

Belehrad/Viedeň 5. novembra (TASR) - Rakúsky kancelár Sebastian Kurz, ktorého prijal v pondelok v Belehrade srbský prezident Aleksandar Vučič, po stretnutí dôrazne apeloval na Srbsko a Kosovo, aby obnovili rokovania o normalizácii vzájomných vzťahov, ktoré sa ocitli v slepej uličke.



"Ľudia v Srbsku si musia uvedomiť, že k vstupu do Európskej únie dôjde len vtedy, ak sa nájde riešenie otvorených otázok medzi Belehradom a Prištinou," uviedol podľa rakúskeho verejnoprávneho rozhlasu ORF predseda úradujúcej predsedníckej krajiny Únie.



Belehrad a Priština rokujú pod patronátom EÚ od roku 2011.



Vučič, ktorý zrušil zatiaľ posledný septembrový termín rozhovorov, v pondelok potvrdil, že jeho krajina je kedykoľvek pripravená pokračovať v prerušenom dialógu, aj keď termín ďalších rozhovorov zatiaľ nie je známy.



Na spoločnej tlačovej konferencii podľa APA srbský prezident konštatoval, že postoje oboch strán sú ešte na míle vzdialené, ale potvrdil, že pre Srbsko má existenčný význam nájsť riešenie.



Na margo obáv expertov i politikov, že prípadná zmena hraničnej čiary by mohla mať za následok nové konflikty aj v iných štátoch regiónu, Vučič povedal: "Každému, kto hovorí, že by sa tým otvorila Pandorina skrinka, hovoríme, že tá sa otvorila už v roku 2008 (jednostranným vyhlásením nezávislosti Kosova)". Srbský prezident súčasne upozornil, že na kompromis sú potrebné dve strany a kritizoval chýbajúcu pripravenosť na kompromis zo strany Prištiny.



V utorok predpoludním čakajú rakúskeho kancelára rokovania s najvyššími kosovskými činiteľmi v Prištine.