Rakúsky prezident súhlasí s odvolaním ministra vnútra Kickla

Viedeň 21. mája (TASR) - Rakúsky prezident Alexander Van der Bellen vyhovie požiadavke kancelára a predsedu Rakúskej ľudovej strany (ÖVP) Sebastiana Kurza a z funkcie ministra vnútra odvolá Herberta Kickla zo Slobodnej strany Rakúska (FPÖ). Povedal to v utorok po stretnutí s Kurzom, na ktorom rokovali o ďalšom vývoji po rozpade pravicovo-konzervatívnej vládnucej koalície.



Kurz prezidenta okrem toho podľa agentúra APA informoval, že po odstúpení vicekancelára a bývalého predsedu FPÖ Heinza-Christiana Stracheho sa rozhodli podať demisiu aj zvyšní ministri tejto krajne pravicovej strany.



"Mám v úmysle vyhovieť všetkým týmto požiadavkám," uviedol Van der Bellen.



Zároveň vyzval Kurza, aby navrhol mená nových ministrov, pričom zdôraznil, že by malo ísť o odborníkov. Predtým než ich vymenuje do funkcie, sa Van der Bellen plánuje s novými kandidátmi i osobne stretnúť.



Kurz prisľúbil, že návrhy sprostredkuje čo najskôr; malo by sa tak stať ešte v priebehu dnešného dňa.



V úrade zostane len nestranícka ministerka zahraničných vecí Karin Kneisslová, ktorú do funkcie nominovala FPÖ.



Rakúsko uvrhla do vládnej krízy len niekoľko dní pred dôležitými európskymi voľbami aféra okolo doterajšieho vicekancelára a šéfa FPÖ Heinza-Christiana Stracheho. Na nahrávke zhotovenej v roku 2017 na ostrove Ibiza, ktorú zverejnili nemecké médiá minulý piatok, Strache diskutuje o možných nelegálnych daroch pre FPÖ a údajnej príbuznej istého ruského oligarchu výhľadovo sľubuje verejné zákazky, ak jeho strane pomôže k úspechu vo voľbách.