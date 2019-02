Rakúsky prezident Van der Bellen vyslovil podporu Palestínčanom

Palestínsky prezident Abbás už nepovažuje Spojené štáty za spojenca v mierovom procese. USA stoja podľa neho na strane Izraela, čo mali zdôrazniť presunutím svojho veľvyslanectva do Jeruzalema.

Jeruzalem/Ramalláh 5. februára (TASR) - Rakúsky prezident Alexander Van der Bellen sa na úvod svojej prebiehajúcej návštevy Izraela počas stretnutia s palestínskym prezidentom Mahmúdom Abbásom vyslovil za riešenie vzniku dvoch samostatných štátov - Izraela a Palestíny.



Van der Bellen prisľúbil Abbásovi podporu Rakúska i Európskej únie: "EÚ zostáva aj naďalej spoľahlivým partnerom Palestínčanov a palestínskych úradov," citovala v utorok rakúskeho prezidenta tlačová agentúra APA.



"Rakúsko je prívržencom vzniku dvoch štátov. Toto riešenie sa momentálne javí ako jediná realistická možnosť," vyhlásil rakúsky prezident. Van der Bellen sa zasadil za bilaterálnu rozvojovú spoluprácu s Palestínčanmi.



Abbás nevyjadril kritický postoj k proizraelskému smerovaniu Rakúska, ktoré podporuje rakúsky kancelár Sebastian Kurz. Abbás zároveň vyhlásil, že Izrael je zodpovedný za pozastavenie mierového procesu na Blízkom východe, keďže odmieta uznať vznik dvoch samostatných štátov.



Abbás už nepovažuje Spojené štáty za spojenca v mierovom procese. USA stoja podľa neho na strane Izraela, čo mali zdôrazniť presunutím svojho veľvyslanectva do Jeruzalema. Na čele mierových rokovaní by mala podľa Abbása stáť EÚ.



Rakúsko poskytlo od 90. rokov 20. storočia na rozvojovú pomoc na palestínskych územiach viac než 100 miliónov eur.



Aktuálna situácia v Predjordánsku je pomerne pokojná, avšak v pásme Gazy, ktoré ovláda palestínske militantné hnutie Hamas, panujú nepokoje. Počas protestov proti výstavbe izraelského oplotenia na hraniciach s pásmom Gazy bolo podľa Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) minulý rok zabitých 255 Palestínčanov a 26.405 ľudí utrpelo zranenia.



Van der Bellen pricestoval na návštevu Izraela v nedeľu a zotrvá tam do štvrtka.