Rakúsky prezident Van der Bellen začal oficiálnu návštevu Číny

Peking 7. apríla (TASR) - Ekonomické otázky budú ústrednou témou čínsko-rakúskych rokovaní počas oficiálnej návštevy najvyšších rakúskych ústavných činiteľov v najľudnatejšej krajine sveta.Rakúsky spolkový prezident Alexander Van der Bellen spoločne so štyrmi členmi spolkovej vlády alpskej republiky pricestovali v sobotu do Pekingu. Ich prvé rokovania s čínskymi partnermi sa uskutočnia v nedeľu. V rovnaký deň sa k rakúskej delegácii pripojí aj spolkový kancelár Sebastian Kurz.Informoval o tom rakúsky verejnoprávny rozhlas ORF.V čínskej metropole sú už popri najvyššom rakúskom predstaviteľovi aj šéfka diplomacie Karin Kneisslová, ministerka životného prostredia Elisabeth Köstingerová, ministerka hospodárstva Margarete Schramböcková a minister pre infraštruktúru Norbert Hofer. Súčasťou rakúskej delegácie sú aj šéf Rakúskej hospodárskej komory Christoph Leitl, predstavitelia významných rakúskych firiem a desiatky osobností vedy a kultúry.Návšteva, počas ktorej dôjde aj k slávnostnému otvoreniu rakúskeho generálneho konzulátu v Čcheng-tu, potrvá do 12. apríla.Cesta do Číny má podľa slov rakúskeho prezidenta poslúžiť posilneniu vzájomnej dôvery, ďalšiemu rozšíreniu dvojstranných vzťahov predovšetkým v oblastiach hospodárstva, vedy, kultúry a životného prostredia, ale aj prehĺbeniu vzťahov medzi Čínou a Európou. Hostia z Viedne chcú v tejto súvislosti informovať čínskych predstaviteľov o prioritách úradujúceho rakúskeho predsedníctva v Európskej únii v druhom polroku 2018.