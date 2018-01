Rakúsky vicekancelár sa vyslovil za nezávislosť Republiky srbskej

Podľa Stracheho je Republika srbská v Bosne a Hercegovine jedinou fungujúcou štruktúrou, zatiaľ čo budúcnosť tohto balkánskeho štátu ako celku nevidí pozitívne.

Viedeň 18. januára (TASR) - Predseda pravicovo-populistickej Slobodnej strany Rakúska (FPÖ) Heinz-Christian Strache, ktorý sa v decembri ujal funkcie vicekancelára, vyjadril niekoľko mesiacov predtým podporu snahám o nezávislosť Republiky srbskej od zvyšku Bosny a Hercegoviny. Urobil tak v rozhovore pre bosnianskosrbskú televíziu, na ktorý teraz upozornil rakúsky denník Der Standard, uviedla vo štvrtok agentúra APA.



Podľa citovaných vyjadrení Stracheho počas vlaňajšej návštevy bosnianskosrbského hlavného mesta Banja Luka by Republike srbskej "mala byť poskytnutá možnosť nezávislosti". "Rád by som vedel, prečo medzinárodné spoločenstvo trvá na multietnickej Bosne a Hercegovine. Dnešná Bosna a Hercegovina nemôže fungovať," uviedol šéf FPÖ v spomínanom rozhovore. Ten bol v Republike srbskej odvysielaný koncom septembra, teda ešte pred októbrovými parlamentnými voľbami v Rakúsku, z ktorých vzišla súčasná koaličná vláda Rakúskej ľudovej strany (ÖVP) a FPÖ.



Podľa APA uvedené interview "posunula" denníku Der Standard liberálna strana NEOS. Strache v ňom tvrdí aj to, že "medzinárodné spoločenstvo ochraňuje silou umelo vytvorený štát", čo nezodpovedá túžbam jeho obyvateľov, preto "je nutné, aby Srbi a Chorváti v Bosne a Hercegovine získali právo rozhodovať sami o svojom osude".



Podľa Stracheho je Republika srbská v Bosne a Hercegovine jedinou fungujúcou štruktúrou, zatiaľ čo budúcnosť tohto balkánskeho štátu ako celku "nevidí pozitívne".



Prípadné odštiepenie Republiky srbskej by bolo porušením bosnianskej ústavy, ako aj tzv. daytonskej mierovej dohody, ktorá ukončila vojnu v Bosne a Hercegovine v 90. rokoch 20. storočia, pripomenula APA. Postoj FPÖ k separatistickému vedeniu Republiky srbskej, ktorý je v protiklade k tradičnej politike Rakúska voči Bosne a Hercegovine, podľa nej vyvolal rozruch aj v iných prípadoch, akým bola najnovšie návšteva šéfa poslaneckého klubu tejto strany Johanna Gudenusa v Banja Luke pri príležitosti kontroverzného "národného sviatku" bosnianskych Srbov.



V štvrtkovom rannom programe rakúskeho verejnoprávneho rozhlasu ORF Strache na margo týchto vyjadrení povedal, že "sa hlási tak k štátnej integrite Bosny a Hercegoviny, ako aj k právu národov na sebaurčenie". Rakúska ministerka zahraničných vecí Karin Kneisslová, ktorá je nominantkou FPÖ, odmietla Stracheho vlaňajšie vyjadrenia komentovať.