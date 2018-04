Rakúskych vyznávačov paraglajdingu postihla v Portugalsku tragédia

Telo 51-ročnej obete more medzičasom vydalo, ďalšie dve osoby vrátane iného muža zo Salzburska zostávajú na zozname nezvestných.

Lisabon/Viedeň 10. apríla (TASR) - Dlhoročný kameraman salzburského štúdia rakúskej verejnoprávnej televízie ORF zahynul v pondelok pri nehode vyznávačov paraglajdingu na pobreží Portugalska. Ďalšie dve osoby, muž a žena, ktoré boli súčasťou rakúskej skupiny turistov, zostávajú i v utorok nezvestné. Informoval o tom rakúsky verejnoprávny rozhlas ORF.



Žena, po ktorej sa naďalej márne pátra, pristála na pláži Meco na polostrove Setúbal pri obci Sesimbra na vodnej hladine. Nedokázala sa uvoľniť z paraglajdu a vietor ju odsunul na šíre more.



Obaja muži to registrovali z paraglajdov vo vzduchu a urýchlene pristáli na pláži, aby sa pokúsili poskytnúť žene pomoc. Aj ich však premohli morské prúdy.



Telo 51-ročnej obete more medzičasom vydalo, ďalšie dve osoby vrátane iného muža zo Salzburska zostávajú na zozname nezvestných.