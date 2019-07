Rakúskym komisárom EÚ by mal byť naďalej Hahn, navrhuje Bierleinová

Hahn (61) je eurokomisárom od roku 2010 a v dosluhujúcej Komisii má na starosti európsku susedskú politiku a rokovania o rozšírení.

Viedeň/Brusel 11. júla (TASR) - Rakúska dočasná kancelárka Brigitte Bierleinová chce nominovať ako zástupcu Rakúska v novej Európskej komisii (EK) doterajšieho eurokomisára Johannesa Hahna. Pre tohto politika Rakúskej ľudovej strany (ÖVP) a bývalého ministra pre vedu a výskum by išlo už o tretie funkčné obdobie vo výkonnom orgáne EÚ, informovala vo štvrtok tlačová agentúra APA.



Hahn (61) je eurokomisárom od roku 2010 a v dosluhujúcej Komisii má na starosti európsku susedskú politiku a rokovania o rozšírení.



Bierleinová vo vyjadrení pre APA uviedla, že nomináciu Hahna "hodlá navrhnúť spolkovej vláde vo svetle doterajších rozhovorov so stranami zastúpenými v (rakúskej) Národnej rade". Predsedu Národnej rady Wolfganga Sobotku žiada, aby na pôde jej hlavného výboru "viedol konzultácie o tomto návrhu" a následne "informoval o výsledku".



Opätovná nominácia Hahna do EK má v rakúskom parlamente väčšinovú podporu. V prospech Hahna sa vo štvrtok popoludní vyjadrili strany bývalej vládnej koalície - ÖVP a FPÖ (Slobodná strana Rakúska) - a rovnako aj opozičné zoskupenie Jetzt - Liste Pilz. Šéf delegácie Sociálnodemokratickej strany Rakúska (SPÖ) v Európskom parlamente Andreas Schieder však návrh Bierleinovej kritizoval s tým, že Rakúsko by malo silnejšiu pozíciu pri nominácii dvoch osôb vrátane jednej ženy.