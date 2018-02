Rakvu s telom princa Henrika previezli pred pohrebom do Kodane

Zosnulý Henrik sa vlani v auguste postaral o rozruch, keď oznámil, že nechce byť pochovaný vedľa svojej manželky Margaréty II. v katedrále v Roskilde.

Kodaň 15. februára (TASR) - Rakvu s telom zosnulého dánskeho princa Henrika, manžela kráľovnej Margaréty II., previezli vo štvrtok zo zámku Fredensborg do kaplnky v Kodani, kde bude vystavená do budúcotýždňového súkromného pohrebu.



Pohrebný voz sprevádzali kráľovná, obaja synovia kráľovského páru - korunný princ Frederik a princ Joachim - a ďalší členovia rodiny. Ulice Fredensborgu, malého mesta ležiaceho 40 kilometrov severne od dánskej metropoly, lemovali vlajky zavesené na pol žrde. Početní Dáni kládli kvety pred kráľovskú rezidenciu alebo sa s Henrikom lúčili popri trase prevozu, priblížila agentúra DPA.



Princ Henrik zomrel v utorok večer vo veku 83 rokov po vážnom ochorení. Len niekoľko hodín predtým ho previezli z kodanskej nemocnice, kde sa od januára liečil aj na zápal pľúc, na zámok Fredensborg, "kde si želal stráviť svoje posledné chvíle".



Zatvorenú rakvu s telom vystavia od soboty do pondelka v kaplnke paláca Christiansborg v centre Kodane, v ktorej sa bude v utorok 20. februára konať pohreb.



Kráľovský palác oznámil, že splní vôľu Henrika, ktorý si želal kremáciu, pričom polovicu jeho popola rozptýlia nad morom a druhú pochovajú v urne v súkromnej záhrade kráľovskej rodiny na zámku Fredensborg, uviedla agentúra AP.



Henrik sa vlani v auguste postaral o rozruch, keď oznámil, že nechce byť pochovaný vedľa svojej manželky Margaréty II. v katedrále v Roskilde, kde už stáročia ukladajú pozostatky dánskych monarchov.



Kráľovská rodina v stredu oznámila mesačný smútok, počas ktorého budú jej členovia nosiť tmavé oblečenie a nebudú sa zúčastňovať na spoločenských podujatiach. Uviedla tiež, že príslušníci armády budú mať počas tohto obdobia na rukávoch čierne pásky.