Raper Kanye West vyvolal pobúrenie vyjadrením o otroctve

Do Ameriky od 16. storočia do konca 19. storočia prepravili a predali do otroctva milióny Afričanov. Aj po jeho zrušení čelili bývalí otroci rozsiahlej diskriminácii.

New York 2. mája (TASR) - Americký raper Kanye West vyvolal polemiku svojím vyjadrením, v ktorom naznačil, že Afroameričania sa v minulosti slobodne rozhodli zotrvať v otroctve. Informovala o tom v stredu agentúra DPA.



"O otroctve sa hovorí už 400 rokov. 400 rokov? To znie ako voľba," uviedol West počas rozhovoru zverejnenom na americkej webstránke TMZ, ktorá prináša informácie zo sveta šoubiznisu.



Jedného z afroamerických členov personálu TMZ to však vyprovokovalo natoľko, že známemu raperovi ešte počas rozhovoru povedal, že je jeho vyjadrením "sklamaný" a "znechutený". Povedal mu, že Afroameričania sa musia stále vyrovnávať so spoločenskou marginalizáciou vyplývajúcou zo 400-ročného otroctva, ktoré si podľa raperovho názoru sami zvolili.



Do Ameriky od 16. storočia do konca 19. storočia prepravili a predali do otroctva milióny Afričanov. Aj po jeho zrušení čelili bývalí otroci rozsiahlej diskriminácii, pripomenula DPA.



West tiež počas rozhovoru nazval amerického prezidenta Donalda Trumpa, ktorý bol obvinený z rasizmu, "mojím človekom" a dodal, že Trump je "jedným z najobľúbenejších ľudí" vo svete rapu.



Po tom, ako sa po jeho vyjadreniach sa vzniesla vlna kritiky na sociálnych sieťach, West si svoje názory obhajoval.



"Aby som to vyjasnil. Samozrejme, že viem, že otroci sa z vlastnej vôle nespútali a nenaložili na loď," napísal raper v príspevku na Twitteri. "Myslím si však, že sme zostali v tom postoji, že aj keď počty (ľudí) boli na našej strane, boli sme duševne zotročení."