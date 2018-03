Rasmussen: Dánsko je proti prerozdeľovaniu utečencov na základe kvót

Podľa názoru dánskeho premiéra sa treba skôr koncentrovať na ochranu vonkajších hraníc EÚ a na likvidáciu príčin masovej migrácie, na riešenie problémov v krajinách pôvodu utečencov.

Berlín 22. marca (TASR) - Dánska vláda odmieta prerozdeľovanie utečencov v Európe podľa stanovených kvót a pripravuje likvidáciu get, v ktorých žijú prisťahovalci nepochádzajúci zo Západu.



V rozhovore pre štvrtkové vydanie nemeckého mienkotvorného denníka Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ) to vyhlásil dánsky premiér Lars Lökke Rasmussen.



Dánsko, ktoré nie je súčasťou utečeneckého systému Únie, podporuje podľa jeho slov jednotný prístup k tejto problematike a sformovanie spoločnej stratégie v tejto otázke. Prerozdeľovanie utečencov so záväzným charakterom nemôže byť súčasťou takejto stratégie, pretože z dlhodobého hľadiska nebude funkčné, ak si spoločenstvo bude chcieť zachovať slobodu pohybu občanov. Preto sa podľa názoru dánskeho premiéra treba skôr koncentrovať na ochranu vonkajších hraníc EÚ a na likvidáciu príčin masovej migrácie, na riešenie problémov v krajinách pôvodu utečencov.



Utečenecká vlna z roku 2015 predstavovala pre Dánsko "katastrofu", zdôraznil Rasmussen a pripomenul, že na dánsko-nemeckej štátnej hranici budú kontroly zachované až dovtedy, "kým budú ilegálni migranti predstavovať vážnu výzvu i z bezpečnostného hľadiska".



Dánsky premiér pripustil dlhší čas v krajine jestvujúce problémy "s paralelnými spoločnosťami v niektorých častiach lokalít", takže ochrana hraníc má za cieľ zabrániť aj zväčšovaniu týchto problémov a umožniť venovať sa ich riešeniu.



Podiel prisťahovalcov, ktorí nepochádzajú zo západných krajín, sa v Dánsku v priebehu jedinej generácie mnohonásobne zväčšil, z jedného percenta v roku 1980 až na 8,5 percenta, pričom jestvujú aj prisťahovalci druhej a tretej generácie, ktorí sa nezačlenili do spoločnosti.



Na otázku, prečo sa dánska vláda tak dôsledne venuje tejto časti populácie, premiér pripomenul údaje zamestnanosti, miery vzdelania, ale aj štatistické údaje o kriminalite v severskej krajine, v ktorých zohrávajú prím práve lokality s občanmi takéhoto pôvodu.



Dánsko by malo zostať otvorenou krajinou pre všetkých, ktorí sa chcú stať súčasťou tejto spoločnosti, naopak však uzavretou pre tých, ktorí chcú našu spoločnosť zmeniť na čosi úplne iné, podčiarkol Rasmussen.