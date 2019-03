Reakcie na neúspešné hlasovanie o dohode o brexite

Za dohodu o brexite hlasovalo 277 konzervatívcov, päť labouristov a štyria nezávislí poslanci.

Londýn 29. marca (TASR) - Líder britskej Labouristickej strany Jeremy Corbyn po tom, ako poslanci Dolnej snemovne parlamentu v piatok tretíkrát odmietli vládnu dohodu o odchode Británie z EÚ povedal, že je zodpovednosťou parlamentu nájsť väčšinu pre nejaký variant. Informovala o tom na svojej webovej stránke spravodajská televízia Sky News.



Corbyn sa tiež britskej premiérky Theresy Mayovej po neúspešnom hlasovaní opýtal, či už konečne pochopila, že poslanci jej dohodu nepodporia.



Írsky premiér Leo Varadkar po neúspešnom hlasovaní uviedol, že Británia asi nechápe, že odchod bez dohody je čím ďalej tým pravdepodobnejší, pričom vyzval na dlhý odklad brexitu, ktorý je v súčasnosti stanovený na 12. apríla. Ešte predtým sa však bude konať mimoriadny summit EÚ, ktorý v piatok na 10. apríla zvolal predseda Európskej rady Donald Tusk.



"Írsko sa intenzívne pripravuje na scenár odchodu (Británie) bez dohody. Nikto by však nemal podceňovať problémy, ktoré pre nás všetkých vrátane Británie bude odchod bez dohody predstavovať," konštatoval vo vyhlásení Varadkar.



Poľutovanie nad výsledkom hlasovania v Dolnej snemovni britského parlamentu vyjadril aj dánsky premiér Lars Lökke Rasmussen. "Dolná snemovňa nevyužila tretiu šancu na riadený brexit. Spojené kráľovstvo teraz musí nájsť spôsob, ako sa vyhnúť odchodu bez dohody. Míňajú sa mu však možnosti aj čas. Musíme zintenzívniť prípravy na tvrdý brexit," uviedol na Twitteri dánsky premiér.



V podobnom duchu piatkové hlasovanie v britskom parlamente komentoval aj rakúsky kancelár Sebastian Kurz. "Je mi ľúto opätovného odmietnutia dohody (o brexite). Budeme aj naďalej obhajovať riadený brexit, aj keď je čoraz menej pravdepodobný," napísal na Twitteri Kurz.



Podobne situáciu komentoval aj belgický premiér Charles Michel, ktorý navyše britských predstaviteľov vyzval, aby konali v záujme svojej krajiny.



"Vyzývam úrady Spojeného kráľovstva, aby konali v záujme svojej krajiny a jasne povedali, ako ďalej," napísal na Twitteri Michel.



V piatkovom hlasovaní sa proti dohode o odchode Británie z EÚ, ktorú s Bruselom dohodla vláda premiérky Theresy Mayovej vyslovilo celkovo 344 poslancov. Proti dohode hlasovalo aj 34 poslancov Mayovej Konzervatívnej strany, 234 labouristov, 34 členov Škótskej národnej strany (SNP), 11 liberálnych demokratov, 11 členov skupiny nezávislých poslancov (TIG), desať členov Demokratickej unionistickej strany (DUP), o ktorých sa opiera Mayovej menšinová vláda, päť nezávislých poslancov, štyria poslanci Waleskej strany (Plaid Cymru) a jeden člen Zelených.



Británia mala pôvodne EÚ oficiálne opustiť 29. marca. Mayová však minulý týždeň na summite EÚ v Bruseli dosiahla odklad brexitu v prípade neschválenia dohody do 12. apríla. Ak by "rozvodovú dohodu" parlament 29. marca schválil, mohla Británia EÚ opustiť až 22. mája.



Poslanci dohodu vyrokovanú Mayovej vládou s EÚ odmietli už 15. januára, 12. marca. a 29. marca.