Reakcie zahraničných médií na prezidentské voľby na Slovensku

Liberálna environmentálna aktivistka a relatívny nováčik v politike prilákala voličov zhrozených korupciou a politikou hlavných strán, píše sa v článku The New York Times.

Washington 31. marca (TASR) - Renomovaný americký denník The New York Times zverejnil v sobotu večer hneď päť článkov o výsledku prezidentských volieb na Slovensku.



Krátko po zverejnení predbežných výsledkov hlasovania denník publikoval správu agentúry Associated Press s titulkom "Liberálny nováčik Čaputová bola zvolená za prvú slovenskú prezidentku". Liberálna environmentálna aktivistka a relatívny nováčik v politike prilákala voličov zhrozených korupciou a politikou hlavných strán, píše sa v článku.



Denník potom zverejnil aj príspevok spravodajskej agentúry Reuters s podobným titulkom: "Liberálna právnička Čaputová zvíťazila vo voľbách a stala sa prvou slovenskou prezidentkou." Aj Reuters zdôraznil, že Čaputová využila verejný hnev nad korupciou a zoslabila trend víťaziacich populistov a politikov vystupujúcich proti EÚ v Európe.



The New York Times potom publikoval ešte ďalšie dva materiály agentúry Reuters o vývine výsledkov hlasovania po čiastkovom a konečnom sčítaní hlasov. Onedlho denník zverejnil aj rozsiahly článok od vlastných reportérov.



"Využijúc vlnu nespokojnosti verejnosti s rozšírenou korupciou, ale odmietajúc zapojiť sa do osobných útokov na svojich oponentov, sľúbila, že vráti slušnosť do slovenskej, často toxickej politickej klímy," napísali reportéri Marc Santora a Miroslava Germanová.



Čaputovej jednoznačné víťazstvo podľa nich dalo opozičným stranám v celom regióne nádej, že etnickí nacionalisti a populisti slabnú. Novinári ďalej popisujú Čaputovej pôsobenie pred kandidatúrou na prezidentku i jej predvolebnú kampaň.



"Čaputová majstrovsky zvládla pár základných ideí: zdvorilosť vo verejnom živote a transparentnosť vo vláde," napísali novinári The New York Times. Čaputová podľa nich zvládla vyjadriť znechutenie bez hnevu a s pokojom vyzývala na transparentnosť, slušnosť a spravodlivosť v politike i vo verejnom živote. Jej oponenti naopak siahli po témach, ktoré v minulosti zafungovali: migrantov nazývali znásilňovačmi a gejov a lesbičky hrozbami tradičnej rodiny.



"Rozsiahle konšpirácie boli hodené do toxickej vyhne rétoriky - v krajine, ktorá zaznamenala v posledných rokoch výrazný vzostup extrémistických skupín. Konečné výsledky sú víťazstvom iného typu politiky," uviedli reportéri. Pripomenuli však, že výsledky Mariana Kotlebu a Štefana Harabina zostávajú pripomienkou toho, že krajina je stále hlboko rozdelená.



BBC: Kandidátka bez politickej skúsenosti porazila vysokopostaveného diplomata

Londýn 31. marca (TASR) - Protikorupčná aktivistka Zuzana Čaputová zvíťazila v prezidentských voľbách na Slovensku, čím sa stala prvou ženskou hlavou štátu, napísala na svojom webovom portáli stanica BBC v reakcii na výsledok prezidentských volieb na Slovensku.



Čaputová, ktorá nemá takmer žiadnu politickú skúsenosť, v druhom kole porazila vysokopostaveného diplomata Maroša Šefčoviča z vládnej strany, uvádza BBC, dodajúc, že Čaputová vymedzila voľby ako boj dobra proti zlu.



BBC ďalej píše, že voľby sa konali rok po vražde investigatívneho novinára Jána Kuciaka, ktorý písal o prepojeniach medzi politikmi a organizovaným zločinom. Čaputová uviedla Kuciakovu smrť ako jeden z dôvodov, prečo sa rozhodla kandidovať za prezidentku, čo je však na Slovensku viac-menej reprezentatívna funkcia, napísala BBC.



Čaputová sa stala známa ako právnička, keď viedla 14 rokov trvajúci súdny spor proti ilegálnej skládke odpadu. Rozvedená 45-ročná matka dvoch detí je členkou liberálnej strany Progresívne Slovensko, ktorá nemá zastúpenie v parlamente.



Čaputová podporuje práva LGBT komunity v krajine, kde homosexuálne manželstvá a adopcie detí pármi rovnakého pohlavia zatiaľ neboli legalizované, uzaviera BBC svoj komentár.



AFP: Pozorovatelia prirovnávajú Čaputovú k Macronovi

Po sčítaní takmer všetkých hlasov v druhom kole prezidentských volieb na Slovensku sa ukázalo, že hlasná kritička vlády a protikorupčná aktivistka Zuzana Čaputová sa stane prvou slovenskou prezidentkou, píše agentúra AFP vo svojom komentári k výsledku prezidentských volieb na Slovensku.



Pozorovatelia podľa agentúry prirovnávajú Čaputovú k francúzskemu prezidentovi Emmanuelovi Macronovi - outsiderovi, ktorý sa dostal k moci vďaka svojmu reformnému programu. "Podobný príbeh sa objavil počas poslednej prezidentskej kampane vo Francúzsku, kde zvíťazil predstaviteľ nového politického trendu a nové politické hnutie," povedala analytička Aneta Világi pre AFP.



AFP cituje aj analytika Juraja Marušiaka, ktorý varoval, že oba tieto programy boli formulované v neurčitých kontúrach, takže môžu priniesť veľké sklamanie. "Rovnako ako Macron, Čaputová je symbolom veľmi hmlisto definovanej nádeje," povedal.



Agentúra však pripomína, že Čaputová jej ešte počas volebnej kampane povedala, že chce iniciovať systémové zmeny, ktoré by zbavili prokurátorov a políciu politických vplyvov.



Reuters: Víťazom prezidentských volieb je slovenská Erin Brokovichová

Nastúpiac na vlnu verejného hnevu nad korupciou, liberálna právnička Zuzana Čaputová vyhrala sobotňajšie prezidentské voľby na Slovensku, píše agentúra Reuters vo svojom komentári k výsledku druhého kola prezidentských volieb v krajine.



Čaputová, proeurópsky orientovaný nováčik v politike bude prvou ženou - prezidentkou v krajinách eurozóny. Po sčítaní percent hlasov z 98,1 percenta volebných okrskov získala 58,3 percent hlasov, zatiaľ čo jej súper, eurokomisár Maroš Šefčovič, získal 41,7 percent, píše agentúra.



Čaputová viedla 14-ročný súdny boj proti spoločnosti podnikateľa Mariána Kočnera, v súčasnosti obvineného z objednania vraždy investigatívneho novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice. Kočnerova firma chcela vybudovať ilegálnu skládku odpadu v Čaputovej domovskom meste Pezinok. Čaputová nakoniec prípad vyhrala, čím si vyslúžila prezývku "slovenská Erin Brokovichová" podľa americkej bojovníčky za životné prostredie, ktorú vo filme z roku 2000 stvárnila Julia Robertsová.



Čaputovej víťazstvo komplikuje plán bývalého premiéra a lídra strany Smer-SD Roberta Fica odísť z politiky a stať sa predsedom Ústavného súdu, nakoľko k právomociam prezidenta patrí aj právo veta na túto pozíciu, píše Reuters. Jej víťazstvo tiež môže dodať silu opozičným stranám, snažiacim sa nahradiť stále najpopulárnejšiu stranu Smer-SD v budúcoročných parlamentných voľbách.



Politickí analytici však hovoria, že sociálne liberálna prezidentka tiež zmobilizuje Smer-SD a antisystémových voličov, pričom Fico tento boj už predznačil, keď tento týždeň nazval liberálov "ľuďmi bez hodnôt", podotýka agentúra vo svojom komentári.