Referendum o nezávislosti Škótska by sa malo konať do roku 2021

Prieskumy verejnej mienky v súčasnosti naznačujú, že väčšina Škótov je za uskutočnenie druhého referenda o nezávislosti Škótska od Británie.

Edinburgh 24. apríla (TASR) - Škótska premiérka Nicola Sturgeonová v stredu povedala, že si želá, aby sa ďalšie referendum o nezávislosti Škótska konalo do roku 2021. Informovala o tom na svojej stránke spravodajská televízia Sky News.



Sturgeonová tiež pred poslancami škótskeho parlamentu v Edinburghu uviedla, že predloží návrh zákona, ktorým by sa riadila organizácia ďalšieho škótskeho referenda. Dodala, že jej cieľom je, aby škótsky parlament zákon schválil do konca roku 2019. Podľa Sturgeonovej je "neudržateľné", aby škótsky parlament nemal právomoc vyhlásiť právne záväzné referendum o nezávislosti Škótska.



Prieskumy verejnej mienky v súčasnosti podľa Sturgeonovej naznačujú, že väčšina Škótov je za uskutočnenie druhého referenda o nezávislosti Škótska od Británie, keď prvý plebiscit, ktorý sa konal v septembri 2014, dopadol neúspešne.



V júni 2016 sa však v Británii konalo referendum o vystúpení Spojeného kráľovstva z Únie, v ktorom väčšina Škótov hlasovala za zotrvanie krajiny v spoločenstve 28 európskych štátov.



"Rozhodnutie medzi brexitom a budúcnosťou Škótska ako nezávislej európskej krajiny by malo byť (ľuďom) ponúknuté ešte počas funkčného obdobia tohto parlamentu," povedala v parlamente škótska premiérka.



Hovorca úradu britskej premiérky v reakcii na Sturgeonovej najnovšie vystúpenie povedal, že postoj Terezy Mayovej k otázke druhého škótskeho referenda "sa nezmenil" — to znamená, že s ním nesúhlasí.