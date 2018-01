Repatriácie Rohingov sa začnú 22. januára

Utečenci sa podľa mjanmarského ministerstva pre sociálnu starostlivosť, pomoc a presídľovanie začnú vracať v súlade s dohodou, ktorú Mjanmarsko a Bangladéš podpísali v novembri.

Rangún 4. januára (TASR) - Mjanmarsko vo štvrtok oznámilo, že repatriácie rohinských utečencov sa začnú 22. januára. Stalo sa tak po tom, ako OSN a ľudskoprávne organizácie vyjadrili znepokojenie z priebehu procesu návratu státisícov Rohingov, informovala vo štvrtok agentúra DPA.



Utečenci sa podľa mjanmarského ministerstva pre sociálnu starostlivosť, pomoc a presídľovanie začnú vracať v súlade s dohodou, ktorú Mjanmarsko a Bangladéš podpísali v novembri. Utečenci sa vrátia do svojich dedín po tom, ako budú umiestnení v "dočasnej oblasti".



V súlade s dohodou by sa OSN mala do repatriačného procesu zapojiť "v určitom štádiu", spresnilo ministerstvo.



Od konca augusta 2017 ušlo pred násilnosťami v Jakchainskom štáte - administratívnej časti Mjanmarska - do susedného Bangladéša približne 655.000 mjanmarských Rohingov. V Bangladéši pritom do augustového exodu žilo už vyše 300.000 Rohingov.



Organizácia Spojených národov a Spojené štáty obviňujú mjanmarskú armádu z páchania násilia na tamojšej moslimskej menšine Rohingov. OSN uviedla, že toto násilie sa už zrejme rovná genocíde.



Podľa analýzy družicových záberov zverejnenej ľudskoprávnou organizáciou Human Rights Watch (HRW) bolo od októbra v Jakchainskom štáte vypálených najmenej 354 rohinských dedín.



Hovorca Úradu vysokého komisára OSN pre utečencov (UNHCR) v stredu upozornil, že je dôležité, aby sa s návratmi nezačalo predčasne, kým sa neprijmú opatrenia, ktoré by Rohingom zaručili v Mjanmarsku bezpečnosť.



"Snažíme sa, aby sa v severnom Jakchainskom štáte dodržiavali zákony a aby sa tam mohli (rohinskí utečenci) bezpečne a dobrovoľne vrátiť," uviedlo v reakcii na tieto obavy ministerstvo.