Reportéri bez hraníc chcú poznať príčiny zmiznutia srbského kolegu

Belehrad 19. júna (TASR) - Mimovládna organizácia Reportéri bez hraníc (RSF) žiada srbské úrady, aby objasnili okolnosti a príčiny zmiznutia srbského investigatívneho novinára Stefana Cvetkoviča, po ktorom od štvrtka pátrala polícia a ktorý neskôr na polícii vypovedal, že ho uniesli maskované osoby. Informoval o tom portál Ifex.org.



Po novinárovi prebiehalo od noci na minulý štvrtok rozsiahle policajné pátranie. V meste Bela Crkva objavili jeho opustené vozidlo s otvorenými dverami, zapnutými svetlami a hrajúcim rádiom. Vedľa osobného auta sa našli aj jeho poškodené náramkové hodinky.



Cvetkoviča nakoniec objavila polícia v meste Bela Crkva živého a zdravého v piatok popoludní - po 48 hodinách - a odviedla ho na výsluch do Belehradu.



Cvetkovič vypovedal, že z auta ho násilím vytiahli neznáme maskované osoby. Nesprávali sa však k nemu hrubo, nebili ho, a ani nehladoval. Mali sa mu vyhrážať v súvislosti s vraždou významného kosovskorsbského politika Olivera Ivanoviča, ktorej sa venoval a zverejnil k nej veľké množstvo informácií.



Cvetkoviča údajne uniesli osoby zapletené do tohto zločinu a ich plán bol jeho presun do Rumunska, uviedol server Novosti.rs. Polícia uviedla, že túto jeho výpoveď preverí.



K prípadu sa ešte v piatok vyjadril aj srbský prezident Aleksandar Vučič, ktorý naznačil, že mohlo ísť o zinscenovaný únos a podrobnosti vrátane úlohy samotného novinára v prípade objasní až ďalšie podrobné vyšetrovanie.



Cvetkovič je známy svojou kritikou voči srbskému vedeniu, na ktoré dokonca v roku 2014 podal trestné oznámenie pre spreneveru verejných financií. Medzi háklivými témami, ktorým sa ako novinár venoval, bola aj spomínaná vražda Olivera Ivanoviča zo 16. januára tohto roku.



Za posledných desať rokov bol Cvetkovič terčom zastrašovania a dostával aj vyhrážky smrťou, informoval zväz nezávislých novinárov v Srbsku.