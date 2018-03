Republikáni a demokrati v USA sa dohodli na financovaní vlády

Zákon vyčleňuje dodatočných 80 miliárd dolárov na obranu, ale neráta sa v ňom s financovaním niektorých iniciatív prezidenta Donalda Trumpa v oblasti imigrácie.

Washington 22. marca (TASR) - Republikánski a demokratickí lídri v americkom Kongrese informovali v stredu o dohode na zákone o výdavkoch vo výške 1,3 bilióna dolárov, ktorý by zabezpečil financovanie federálnych inštitúcií do septembra tohto roku.



Zákon vyčleňuje dodatočných 80 miliárd dolárov na obranu, ale neráta sa v ňom s financovaním niektorých iniciatív prezidenta Donalda Trumpa v oblasti imigrácie, uvádza agentúra Reuters.



Ak zákon schváli do piatkového termínu Snemovňa reprezentantov a Senát, krajina sa vyhne takzvanému shutdownu, v rámci ktorého by bola opäť ochromená činnosť mnohých vládnych inštitúcií.



Biely dom v stredu naznačil, že Trump takýto zákon podporí, čím by sa ukončila dlhotrvajúca debata o výdavkových prioritách pre fiškálny rok, ktorý sa začal už vlani 1. októbra.



V januári činnosť federálnych inštitúcií ochromil 69-hodinový shutdown, dôsledku ktorého nemohlo nastúpiť do práce okolo 850.000 vládnych zamestnancov. Počas jeho trvania sa financovali len federálne inštitúcie zaisťujúce činnosti nevyhnutné pre základný chod krajiny. Kongres potom schválil dočasné financovanie federálnej vlády.