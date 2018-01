Republikánski senátori vyzvali Trumpa na zdržanlivosť v ruskej kauze

Senátori tak urobili po mediálnych správach, že sa Trump snažil o odvolanie osobitného vyšetrovateľa Roberta Muellera.

Washington 29. januára (TASR) - Dvaja americkí republikánski senátori uviedli, že pre prezidenta Donalda Trumpa by bolo rozumné, keby sa zdržal verejných vyhlásení ohľadom nezávislého vyšetrovania kontaktov jeho prezidentskej kampane s Ruskom v roku 2016. Urobili tak po mediálnych správach, že sa snažil o odvolanie osobitného vyšetrovateľa Roberta Muellera, uviedla v pondelok agentúra AP.



Senátori Lindsey Graham z Južnej Karolíny a Susan Collinsová z Mainu tiež vyzvali v nedeľu Muellera, aby preskúmal, či sa ho Trump pokúšal vlani v júni odvolať. Takéto obvinenie označil prezident za "falošnú správu".



Graham je spolupredkladateľom legislatívy, ktorá by chránila Muellera pred právne nepodloženým odvolaním. Uviedol, že by bol rád, keby takúto legislatívu schválili už "zajtra". Dodal však, že Muellerov post nie je momentálne ohrozený, keďže za jeho odvolanie by Trump zaplatil politickú cenu.



Mueller vedie nezávislé vyšetrovanie možných nelegálnych vzťahov medzi Trumpovou kampaňou a predstaviteľmi Ruska pred inauguráciou šéfa Bieleho domu. Taktiež skúma, či sa Trump počas pôsobenia vo funkcii nepokúšal mariť spravodlivosť. Tieto podozrenia voči nemu vznikli po vlaňajšom odvolaní riaditeľa Federálneho úradu pre vyšetrovanie (FBI) Jamesa Comeyho, ktoré prezident odôvodnil "tou vecou s Ruskom". Trump opakovane vyhlásil, že k žiadnemu spolčovaniu s Ruskom nedošlo a ani k žiadnym obštrukciám.



Muellerovo vyšetrovanie už viedlo k oficiálnemu obvineniu bývalého Trumpovho poradcu pre národnú bezpečnosť Michaela Flynna. Ten sa začiatkom decembra priznal, že o svojich kontaktoch s Ruskom nehovoril pravdu.