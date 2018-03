Rezort zahraničia upozorňuje na hraničné priechody v Bulharsku

V termíne od 8. apríla od 20.00 h do 10. apríla 2018 do 8.00 h sa bude realizovať plánovaná optimalizácia Bulharského integrovaného colného a informačného systému.

Bratislava 21. marca (TASR) - Všetky hraničné priechody Bulharskej republiky budú po Veľkej noci pracovať v núdzovom režime. Tamojšia colná správa sa pokúsi obmedziť zdržanie. Upozornilo na to Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR (MZVaEZ SR) v utorok na svojej internetovej stránke.



"V termíne od 8. apríla od 20.00 h do 10. apríla 2018 do 8.00 h sa bude realizovať plánovaná optimalizácia Bulharského integrovaného colného a informačného systému," priblížil slovenský rezort diplomacie.



Z tohto dôvodu budú v danom období všetky bulharské hraničné priechody pri vchádzaní i vychádzaní z krajiny fungovať v núdzovom režime, čím sa spomalí spracovávanie dokumentácie cestujúcich, zdôraznilo MZVaEZ SR.



Bulharská colná správa by však mala prijať opatrenia, aby sa nevytvárali veľké zástupy nákladných a osobných vozidiel.