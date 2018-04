Riabkov: Misia OPCW nemôže ísť do Dúmy bez povolenia sekretariátu OSN

Sergej Riabkov zdôraznil, že pokusy Británie obviniť Rusko a Sýriu z toho, že bránia prístupu expertov OPCW na miesto údajného chemického útoku v meste Dúmá, sú len ďalšími výmyslami Londýna.

Moskva 16. apríla (TASR) - Expertná misia Organizácie pre zákaz chemických zbraní (OPCW) nemôže vstúpiť na miesto predpokladaného chemického útoku v blízkosti Damasku v dôsledku raketových úderov USA, Francúzska a Británie. Vyhlásil to v pondelok v Moskve námestník ministra zahraničných vecí Sergej Riabkov.



Podľa Riabkova to "je už taký štýl" typický pre Londýn: "zvaliť všetko na Rusko, pokúsiť sa pripísať mu to, s čím nemáme nič spoločné". "Úplne to vylučujem: to sú ďalšie špekulácie britských kolegov," povedal Riabkov.



Riabkov vyhlásil, že členom misie nebol povolený vstup do inkriminovanej lokality, pretože nemali povolenie sekretariátu OSN pre bezpečnosť na výjazd do mesta Dúmá. "To znamená, že s bezpečnosťou tam nie je všetko v poriadku," vysvetlil Riabkov podľa agentúry TASS.



"Ja to chápem tak, že rýchlemu riešeniu tohto problému bránia následky nezákonnej vojenskej akcie, ktorú spáchala Británia spolu so skupinou ďalších krajín" v sobotu.



Rusko predtým informovalo, že je pripravené pomôcť odborníkom OPCW, ktorí plnia misiu v sýrskej oblasti východná Ghúta. Pomoc sa týka prepravy a ochrany expertov OPCW ruskou vojenskou políciou. Novinárom to v pondelok oznámil vedúci Centra pre zmierenie bojujúcich strán v Sýrii Jurij Jevtušenko.



Ruský generál Jevtušenko podľa agentúry TASS poznamenal, že stredisko "má dostatočné skúsenosti s konštruktívnou a efektívnou interakciou s rôznymi medzinárodnými organizáciami pôsobiacimi v Sýrii s cieľom podporiť stabilizáciu situácie a mierového procesu."



Experti OPCW pricestovali v sobotu popoludní do Damasku, aby v neďalekom meste Dúmá vyšetrili údajný chemický útok zo 7. apríla. Viaceré sýrske i ruské zdroje medzičasom informovali, že experti sa do mesta Dúmá vydajú v pondelok. Ich misia by sa mala zavŕšiť v stredu.



V reakcii na predpokladaný chemický útok Spojené štáty a ich spojenci v sobotu podnikli "presné" útoky na ciele v Sýrii, ktoré sú spojené s tamojším programom chemických zbraní.