Riabkov odmietol obvinenia USA z ruských kybernetických útokov

Spojené štáty sa podľa Riabkova vybrali nebezpečnou cestou prostredníctvom zámerného podnecovania napätia vo vzťahoch medzi jadrovými veľmocami.

Londýn 5. októbra (TASR) - Námestník ruského ministra zahraničných vecí Sergej Riabkov v piatok varoval Spojené štáty, že ich tvrdenia o kybernetických zločinov tajnej služby môžu nebezpečne vystupňovať napätie medzi jadrovými veľmocami. Informuje o tom agentúra AP.



Spojené štáty sa podľa Riabkova vybrali "nebezpečnou cestou" prostredníctvom "zámerného podnecovania napätia vo vzťahoch medzi jadrovými veľmocami". Zároveň dodal, že spojenci USA v Európe by o tom tiež mali pouvažovať.



Americké ministerstvo spravodlivosti oznámilo vo štvrtok vznesenie obvinení voči siedmim dôstojníkom ruskej vojenskej spravodajskej služby (GRU), ktorí podľa neho stoja za hakerskými útokmi na antidopingové agentúry a iné organizácie. Tri z týchto osôb boli už dávnejšie obvinené taktiež osobitným vyšetrovateľom Robertom Muellerom, zaoberajúcim sa podozreniami zo zásahov Ruska do kampane pred prezidentskými voľbami v Spojených štátoch z roku 2016.



Americké úrady identifikovali sedem Rusov ako Alexeja Moreneca (41), Jevgenija Serebriakova (37), Ivana Jermakova (32), Arťjoma Mališeva (30) a Dmitrija Badina (27), ktorí boli priradení k vojenskému útvaru 26165, ako aj Olega Sotnikova (46) a Alexeja Minina (46), ktorí boli dôstojníkmi ruskej vojenskej rozviedky GRU.



Riabkov odmietol obvinenia ako nepodložené, píše AP. Rusko zároveň v stredu odmietlo obvinenia, že je za sériou kybernetických útokov vo svete, ktoré voči nemu predtým vzniesli Británia a Austrália. Holandské ministerstvo obrany zasa vo štvrtok uviedlo, že holandské tajné služby prekazili ruský hakerský útok na OPCW a v apríli boli vyhostení štyria dôstojníci ruskej tajnej služby GRU.



Na štvrtkovej tlačovej konferencii v Haagu zverejnilo holandské ministerstvo obrany fotografie pasov štyroch ruských agentov, ktorí 10. apríla prileteli z Moskvy na amsterdamské medzinárodné letisko Schiphol. Pasy boli vystavené na štyri osoby so zhodnými menami podozrivých, aké zverejnili americké úrady: Jevgenij Serebriakov, Oleg Sotnikov, Alexej Minin a Alexej Morenec.