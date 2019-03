Riadený odchod Británie z EÚ je v záujme všetkých, povedala Merkelová

Nemecká kancelárka zároveň vyhlásila, že je v záujme oboch strán, aby bol odchod Británie usporiadaný.

Berlín 13. marca (TASR) - Nemecká kancelárka Angela Merkelová vyjadrila v stredu "poľutovanie" nad rozhodnutím britského parlamentu odmietnuť aj po druhýkrát dohodu o spôsobe vystúpenia Spojeného kráľovstva z EÚ, ktorú vyrokovala so zvyškom Únie vláda britskej premiérky Theresy Mayovej.



Pred nadchádzajúcim stredajším hlasovaním britských zákonodarcov, ktorého predmetom bude možnosť opustiť Úniu bez dohody, Merkelová zároveň vyhlásila, že je v záujme oboch strán, aby bol odchod Británie "usporiadaný", informovali tlačové agentúry DPA a AFP.



"Samozrejme, zostáva naším cieľom, aby bolo vystúpenie Británie usporiadané - toho sme sa predsa v priebehu včerajška nezriekli," vyjadrila sa šéfka nemeckej spolkovej vlády. "Ale v priebehu včerajška sa možnosti, prirodzene, zúžili," dodala na margo výsledku utorňajšieho hlasovania v Dolnej komore britského parlamentu.



Nemecký minister zahraničných vecí Heiko Maas predtým zhodnotil ako "nedbalosť", že britskí zákonodarcovia dohodu o spôsobe tzv. brexitu odmietli i po tom, ako EÚ na žiadosť Londýna prišla s "ďalekosiahlymi dodatočnými ponukami a ubezpečeniami". Vyjadril však takisto nádej, že počas 17 dní, ktoré zostávajú do plánovaného termínu, sa podarí neriadené ukončenie členstva Británie v EÚ odvrátiť.



Podľa agentúry AP Merkelová v súvislosti s možnosťou odloženia brexitu v stredu neprezradila svoj názor na to, aký dlhý by mal byť tento odklad. Uviedla, že určenie ďalšieho vývoje je teraz v prvom rade úlohou britského parlamentu.



Britskí zákonodarcovia budú v stredu hlasovať o tom, či má krajina opustiť EÚ bez dohody v pôvodne plánovanom termíne 29. marca. V prípade, že túto možnosť odmietnu, bude nasledovať vo štvrtok ďalšie hlasovanie, a to o odklade brexitu.



Premiérka Mayová pred stredajším hlasovaním v parlamente vyhlásila, že trvá na opustení EÚ s "dobrou dohodou" a bude hlasovať proti brexitu bez dohody, informovala agentúra Reuters.