Riaditeľ Faceboku žiada od vlád aktívnejšiu reguláciu internetu

Washington 31. marca (TASR) - Generálny riaditeľ spoločnosti Facebook Mark Zuckerberg v sobotu naliehal na vlády, aby zaujali "aktívnejšiu úlohu" v regulácii internetu, a zároveň vyzval ďalšie krajiny, aby prijali pravidlá na ochranu súkromia používateľov podobné tým, ktoré zaviedla od minulého mája Európska únia. Informovala o tom agentúra AFP.



Facebook a ostatné internetové spoločnosti dlho odolávali zásahom vlád. Táto americká spoločnosť však v dôsledku narastajúceho počtu požiadaviek na reguláciu zmenila postoj.



"Aktualizáciou pravidiel na internete môžeme udržať to, čo je na ňom najlepšie - slobodu, ktorá ľuďom umožňuje vyjadriť sa a podnikateľom budovať nové veci - a zároveň chrániť spoločnosť pred rozsiahlejšími škodami," uviedol Zuckerberg.



Nová regulácia je podľa neho potrebná v štyroch oblastiach: škodlivý obsah, ochrana volieb, súkromie používateľov a prenosnosť dát.



V oblasti ochrany súkromia používateľov Zuckerberg povedal, že by podporil, keby viac krajín zaviedlo pravidlá podobné Všeobecnému nariadeniu EÚ o ochrane údajov (GDPR), ktoré vstúpilo do platnosti v máji minulého roka.



"Pravidlá regulácie internetu umožnili celým generáciám podnikateľov vybudovať služby, ktoré zmenili svet a vytvorili v životoch ľudí mnohé hodnoty," napísal Zuckerberg a dodal, že nastal čas, aby sa tieto pravidlá aktualizovali a jasne sa definovali povinnosti ľudí, firiem a vlád s cieľom napredovať.