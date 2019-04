Boj proti korupcii na Ukrajine vraj sťažujú politici

Za posledných päť rokov na Ukrajine sprístupnili informácie o verejných zákazkách a zaviedli elektronický systém verejného obstarávania Prozorro.

Kyjev 20. apríla (TASR) – Ukrajina za päť rokov od udalostí na Majdane získala sedem bodov v globálnom rebríčku korupcie Transparency International, čo nie je veľa, najmä v súvislosti s tým, že korupcia bola kľúčovou témou vtedajších protestov. Pre TASR to povedal výkonný riaditeľ pobočky Transparency International na Ukrajine Andrij Borovyk.



"Teraz máme 32 bodov. V porovnaní so susednými krajinami sme ďaleko od dokonalosti a v rámci Európy sme predposlední pred Ruskom," informoval Borovyk.



Ako pokračoval, Ukrajina korupciu zdedila už od sovietskych čias, pričom nikto proti nej na štátnej úrovni desaťročia nebojoval. "Takže napraviť to všetko za päť rokov by znamenalo chcieť príliš veľa," povedal Borovyk s tým, že Ukrajina za uplynulé roky urobila približne polovicu možného.



Za posledných päť rokov na Ukrajine sprístupnili informácie o verejných zákazkách a zaviedli elektronický systém verejného obstarávania Prozorro. So zavedenou protikorupčnou infraštruktúrou by to o ďalších päť rokov už mohlo byť lepšie, verí Borovyk. Nádeje vkladá aj do protikorupčného súdu, ktorý má vzniknúť v júni.



"Podarilo sa nám ho presadiť v spolupráci s našimi medzinárodnými partnermi, keďže bolo príliš náročné presvedčiť naše politické špičky o jeho potrebnosti," skonštatoval.



Úradujúci prezident Petro Porošenko prisľúbil vytvoriť tento súd ešte pred troma rokmi. Potom trvalo dva roky, kým príslušný zákon prešiel parlamentom a ďalší rok, kým boli vybratí sudcovia. Počas diskusie mnohí politici argumentovali, že takéto súdy majú iba zaostalé krajiny. Namiesto osobitného súdu navrhovali zriadiť protikorupčné útvary na bežných súdoch.



"Boli sme svedkami manipulácií a iba vďaka zahraničným partnerom a občianskej spoločnosti sme dokázali zatlačiť na vládu," posťažoval sa Borovyk.



Samotný Porošenko odmietal prizvať do výberu sudcov zahraničných expertov. Po zapojení sa do procesu napokon odviedli "skvelú prácu – vyradili až 90 percent kandidátov, u ktorých zistili nedostatky v ich integrite," povedal šéf Transparecy International na Ukrajine.



Porošenko podľa neho preukazoval ochotu zavádzať preventívne protikorupčné opatrenia, avšak oveľa menej snahy mal pri trestaní korupčníkov, pričom práve to verejnosť najviac očakávala. "Nateraz máme v tomto ohľade na konte nulu," skonštatoval Borovyk.



S transparentnosťou prezidentských volieb však vyjadril spokojnosť. Pozorovatelia nezaznamenali v prvom kole pred troma týždňami prakticky žiadne manipulácie a dvojnásobne to podľa neho platí pre nedeľňajšie druhé kolo. Prieskumy totiž naznačujú, že komik Volodymyr Zelenskyj má pred Porošenkom priepastný náskok až okolo 35 percentuálnych bodov.



Ako dodal Borovyk, manipuláciami sa dá na Ukrajine získať maximálne jedno či dve percentá hlasov. Pri vyšších počtoch to začína byť nápadné, ako to bolo pred Oranžovou revolúciou z prelomu rokov 2004 a 2005.



Ohľadne postojov bežných Ukrajincom voči korupcii Borovyk citoval prieskum, podľa ktorého od roku 2011 poklesol na Ukrajine počet ľudí, ktorí sa v priebehu roka osobne stretli s úplatkárstvom, zo 60 percent na 40 percent.



"Ľudia si vo zvýšenej miere uvedomujú, že nemusia dávať úplatky za služby, na ktoré majú od štátu právo. Avšak napríklad v štátnych nemocniciach ľudia nepovažujú za úplatok 50 či 100 hrivien (1 euro = cca 30 hrivien), ktoré dajú lekárovi," vysvetlil.



V boji proti korupcii je podľa neho nevyhnutná súčinnosť občianskej spoločnosti, podnikateľského sektora a politických špičiek. "Prosperita nie je pri korupcii možná," zdôraznil a citoval jedného z predstaviteľov medzinárodných finančných inštitúcií, podľa ktorého korupcia stojí Ukrajinu každoročne až 2 percentá HDP.