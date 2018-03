Riaditeľka firmy vlastniacej obchodné centrum v Kemerove je vo väzbe

Požiar v tomto objekte vypukol 25. marca na najvyššom poschodí, kde sa nachádzali kinosály. Keďže bola nedeľa, kiná boli plné ľudí, najmä detí vo veku 10-13 rokov.

Moskva/Kemerovo 31. marca (TASR) - Prokuratúra v ruskom meste Kemerovo vzala do väzby generálnu riaditeľku firmy, ktorej patrí obchodno-zábavné centrum, kde pred týždňom došlo k požiaru so 64 obeťami na životoch. Julija Bogdanovová bude vo väzbe do 25. mája.



Bogdanovová je podozrivá z porušenia protipožiarnych predpisov s následkom smrti.



Pri vyšetrovaní okolností požiaru sa totiž zistilo, že v rozpore s projektovou dokumentáciou Bogdanovová vytvárala v objekte nové obchodné prevádzky, aby takto zvýšila príjmy za prenájom.



Upozornenia svojich podriadených, že týmito zmenami sa narušila schéma evakuácie pre prípad požiaru i protipožiarne opatrenia, nebrala do úvahy. "Toto všetko vytvorilo prekážky pre evakuáciu návštevníkov (pri požiari 25. marca)," konštatovala prokuratúra.



Bogdanovová počas výsluchu vyhlásila, že obchodné centrum podpálili chuligáni. Dodala, že nevedela o nefunkčnosti protipožiarnych systémov, ktoré sa po vypuknutí požiaru nezapli. Dodala, že cíti vinu za smrť ľudí, ale nie v zmysle práva.



Bogdanovová je generálnou riaditeľkou firmy Kemerovský cukrovinkový kombinát, vlastniacej obchodno-zábavné centrum Zimná višňa v sibírskom Kemerove.



Vyšetrovanie dosiaľ ukázalo, že v obchodnom centre posledný týždeň nefungovala automatická požiarna signalizácia.



V súvislosti s požiarom je vo väzbe ešte ďalších päť osôb, medzi nimi aj pracovník bezpečnostnej služby, ktorý nezapol výstražný systém, čo by návštevníkov upozornil na bezprostredné nebezpečenstvo a nutnosť evakuácie. Zablokované boli aj únikové východy.