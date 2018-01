VIDEO: Rieka Seina v Paríži kulminovala s hladinou vo výške 5,84 metra

Očakáva sa, že návrat do normálu bude pomalý. Výška hladiny v Seine dosahuje obvykle okolo dva metre.

Paríž 29. januára (TASR) - Hladina rieky Seina v Paríži kulminovala v noci na pondelok vo výške 5,84 metra. Tento stav pretrvá pravdepodobne až do utorka, keď voda začne opadať. Očakáva sa, že návrat do normálu bude pomalý. Výška hladiny v Seine dosahuje obvykle okolo dva metre.



Sedem vlakových staníc v bezprostrednej blízosti koryta rieky v centre Paríža zostane zavretých až do 5. februára. Prímestské vlaky RER na linke C v tomto úseku naďalej nepremávajú, informoval portál France Info.







Z dôvodu vysokej hladiny Seiny a jej prítokov, ako aj na časti roku rieky Saôny platí v 11 departementoch naďalej druhý stupeň pohotovosti pred povodňami.



Rachel Puechbertyová, hovorkyňa úradu Vigicru monitorujúceho stav riek vo Francúzsku, pre spravodajský portál France Info uviedla, že Paríž síce tentoraz obišlo zopakovanie katastrofálnej povodne z roku 1910, keď hladina Seiny v meste vystúpila na 8,62 metra, ale materiálne škody spôsobené záplavami v celej metropolitnej oblasti Paríža budú zrejme aj tak veľké.



Vzhľadom na hrozbu rozšírenia záplav po tom, ako hladina rieky počas víkendu ďalej stúpala, evakuovali v nedeľu v oblasti Ile-de-France asi 1500 ľudí. Od nedele večera sa bez dodávky elektriny ocitlo 1500 domácností najmä vo východnej časti parížskeho regiónu.