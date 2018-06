Robert De Niro sa ospravedlnil za idiotské správanie prezidenta Trumpa

Robert de Niro už v minulosti niekoľkokrát zaujal voči Trumpovi kritické stanovisko.

Toronto 12. júna (TASR) - Americký oscarový herec Robert de Niro pokračoval vo verejnej kritike prezidenta USA Donalda Trumpa aj deň po svojom kontroverznom vystúpení na udeľovaní divadelných cien Tony Awards.



"Chcem sa ospravedlniť za idiotské správanie svojho prezidenta," povedal v pondelok miestneho času na jednom podujatí v kanadskom Toronte. "Je to hanba," dodal 74-ročný de Niro, ktorého citovala agentúra DPA.



Trump cez víkend na sociálnej sieti Twitter oznámil, že nepodporí záverečné vyhlásenie summitu krajín G7 v Kanade a odôvodnil to vyjadreniami kanadského premiéra Justina Trudeaua k novým americkým clám. Prezident USA pritom nazval kanadského premiéra "neúprimným" a "slabým".



"Ospravedlňujem sa Justinovi Trudeauovi a ostatným ľuďom z G7. Je to odporné," dodal de Niro.



Herec verejne urazil Trumpa na nedeľňajšom udeľovaní divadelných cien Tony v New Yorku, keď vyšiel na javisko a bez akéhokoľvek predslovu uviedol: "Chcem povedať len jedno. Do r... s Trumpom!" Za jasotu a ovácií publika, ktoré tvorili divadelní herci, režiséri a producenti, de Niro dodal: "To už viac neznamená 'Preč s Trumpom!', to znamená 'Do r... s Trumpom.'"



Robert de Niro už v minulosti niekoľkokrát zaujal voči Trumpovi kritické stanovisko, píše DPA.