Rodičov, ktorí väznili svojich 12 detí, odsúdili na doživotie

Policajti objavili podvyživené deti, zadržiavané v dome.

Los Angeles 19. apríla (TASR) - Rodičov z amerického štátu Kalifornia odsúdili na doživotie za to, že dlhodobo väznili, zanedbávali a týrali 12 svojich detí vo veku od troch do 30 rokov. O predčasné prepustenie môžu požiadať najskôr po 25 rokoch, píše agentúra DPA.



Na základe vyneseného verdiktu David Turpin (57) a Louise Turpinová (50) zrejme zostanú za mrežami až do konca života. Vo februári tohto roku priznali vinu v 14 bodoch obžaloby.



Súd v meste Riverside vyniesol rozsudok na emotívnom pojednávaní, počas ktorého po prvý raz verejne vypovedali niektoré zo zneužívaných detí. "Moji rodičia mi vzali celý život, ale ja si ho beriem späť," povedala s plačom jedna z dcér.



Matka Louise Turpinová sa taktiež neubránila slzám a svojim deťom sa za spôsobené utrpenie ospravedlnila. Jej manžel David len s ťažkosťami predniesol krátke vyhlásenie, v ktorom uviedol, že svojim deťom nemal v úmysle ublížiť.



Policajti objavili podvyživené deti, zadržiavané v dome v kalifornskom meste Perris, približne 112 kilometrov od Los Angeles v polovici januára 2018. Stalo sa tak po tom, ako sa 17-ročnému dievčaťu, ktoré plánovalo útek viac ako dva roky, podarilo uniknúť cez okno a zavolať políciu. Deti museli po vyslobodení hospitalizovať a zveriť do starostlivosti úradov.



Súrodenci boli v "dome hrôzy" vystavení strašnému zaobchádzaniu. Boli pripútaní za trest k posteliam alebo zatváraní do klietok a často sa nemohli ísť ani umyť alebo na toaletu. Pár svoje deti bil a mučil hladom a dokonca provokoval jedlom, keď ho nesmeli jesť. Jedno z detí vo veku 12 rokov malo priemernú váhu sedemročného dieťaťa.



Turpinovci svoje deti začali týrať svoje deti v 90. rokoch, keď ešte bývali v štáte Texas. Do Kalifornie sa presťahovali v roku 2010. V čase vyslobodenia bolo sedem zo zadržiavaných súrodencov už dospelých, ale boli tak podvýživení, že vyzerali ako nedospelé osoby.



Prečo Turpinovci svoje deti týrali, nie je jasné. O predčasné prepustenie budú môcť požiadať po 25 rokoch vzhľadom na vysoký vek.