Rodina tínedžerky, ktorá ušla k IS, žiada Britániu o pomoc

Londýn 16. februára (TASR) - Rodina tehotnej britskej tínedžerky Shamimy Begumovej, ktorá v roku 2015 ušla s dvoma kamarátkami k extrémistickej organizácii Islamský štát (IS) v Sýrii, vyzvala v piatok britskú vládu, aby ju pomohla dostať domov. Informovala o tom tlačová agentúra AP.



Rodina 19-ročnej Begumovej vydala vyhlásenie, v ktorom žiada vládu o pomoc v "naliehavej záležitosti". Tínedžerka sa znovu vynorila tento týždeň v utečeneckom tábore v Sýrii, kde poskytla interview novinám Times. Povedala v ňom, že svoje rozhodnutie neľutuje, ale chce sa vrátiť domov.



"Vzhľadom na štvorročný ťažký údel Shamimy nás znepokojuje jej duševný stav, ktorý poznačilo všetko, čím musela prejsť," napísala rodina vo vyhlásení pre britskú televíziu ITV. Dodala, že Shamimine slová sú slovami dieťaťa, ktorého myslenie zámerne ovplyvnili ideológovia Islamského štátu, keď robili nábor nováčikov.



Begumová bola jednou zo školáčok zo štvrte Bethnal Green vo východnom Londýne, ktoré odišli do Sýrie, kde sa v roku 2015 vydali za bojovníkov IS. Bolo to v období, keď náborový program IS na internete zlákal mnoho ľahko ovplyvniteľných mladých ľudí do samozvaného kalifátu.



Hoci nie je známe, či Begumová spáchala nejaký zločin, ale fakt, že očividne neľutuje svoje doterajšie konanie, vyvolalo kritiku zo strany mnohých ľudí - podľa nich vďaka rozhodnutiu odísť k IS má byť navždy pre Britániu vydedencom.



Šéf britskej bezpečnostnej služby MI6 Alex Younger varoval, že Briti vracajúci sa od Islamského štátu majú "veľmi nebezpečné" schopnosti a kontakty.



Younger nekomentoval prípad Begumovej, ale dodal, že hoci majú občania Spojeného kráľovstva "právo" prísť domov, prvoradá je bezpečnosť verejnosti.



Minister vnútra Sajid Javid povedal pre Times, že "bez váhania" bude brániť návratu Britov, ktorí "podporovali teroristické organizácie v zahraničí". Ďalší však žiadali súcit a zľutovanie a poukazovali na Begumovej vek, keď ušla.



Hoci je rodina "šokovaná" výrokmi svojej príbuznej, vyhlásila, že Shamima by sa mala "vrátiť do Británie a mal by sa ňou zaoberať britský justičný systém".



Rodina chce podľa svojich slov zároveň chrániť zatiaľ ešte nenarodené dieťa, ktoré je "v celej tejto záležitosti úplne bez viny".



"Takisto bude britským občanom a má právo ako úplne nevinná bytosť vyrastať v mieri a bezpečí domova," uviedla rodina.