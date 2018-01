Rodiny námorníkov zo stratenej ponorky žiadajú: Pokračujte v pátraní

Rusko je v súčasnosti poslednou z 18 krajín spolupracujúcich na pátraní po ponorke. Jednotky námorníctva spoločne prehľadávali oblasť s rozlohou takmer 4000 štvorcových kilometrov.

Buenos Aires 16. januára (TASR) - Príbuzní niektorých zo 44 členov posádky argentínskej ponorky, ktorá sa stratila v južnej časti Atlantického oceánu, požiadali v pondelok Rusko, aby pátraciu operáciu neodvolávalo ani takmer dva mesiace od zmiznutia tohto plavidla, informovala agentúra AP.



Argentínske námorníctvo koncom novembra oznámilo, že ukončilo operáciu zameranú na záchranu 44 členov posádky nezvestnej vojenskej ponorky. Naďalej však pokračuje v pátraní po stratenom plavidle alebo jeho zvyškoch.



Rusko je v súčasnosti poslednou z 18 krajín spolupracujúcich na pátraní po ponorke. Jednotky námorníctva spoločne prehľadávali oblasť s rozlohou takmer 4000 štvorcových kilometrov.



Pokiaľ by Rusko odstúpilo od spolupráce na pátracej operácii, Argentína zvažuje možnosť najať si na tento účel súkromné spoločnosti.



Rodinní príslušníci námorníkov sa v pondelok zhromaždili pred ruským veľvyslanectvom v Buenos Aires. Ruskej strane odovzdali žiadosť, aby pokračovala v pátraní pomocou plavidiel, na ktorých sú ovládače pre zariadenia schopné prehľadávať morské hlbiny.



Rusko sa k oficiálnemu termínu ukončenia svojej participácie na pátraní po zmiznutej argentínskej ponorke doposiaľ nevyjadrilo.



Priatelia a rodiny nezvestných námorníkov z ponorky San Juan odoslali list ruskému prezidentovi Vladimirovi Putinovi, v ktorom ho požiadali, aby podporil pátranie "až do jeho úplného konca".



Argentínske vojenské námorníctvo stratilo kontakt s ponorkou ARA San Juan 15. novembra počas jej bežnej misie - plavby z argentínskeho prístavu Ushuaia do domovského prístavu pri meste Mar del Plata. San Juan sa v danom čase pohybovala pri pobreží Patagónie. Následne sa začala medzinárodná pátracia operácia, ktorá sa však skončila neúspešne.



Podľa zistení vyšetrovateľov prenikla ešte pred prerušením spojenia do útrob plavidla voda, ktorá zapríčinila skratovanie jednej z batérií. Námorné sondy následne zaznamenali výbuch v oblasti približne 430 kilometrov východne od pobrežia Argentíny, kde sa mala ponorka nachádzať.



Prezident Mauricio Macri po vlne kritiky vytvoril nezávislú komisiu, ktorej cieľom bude vyšetrenie okolností tejto tragédie. Minister obrany Oscar Aguad prisľúbil, že vyšetrovanie bude transparentné a bude naň vyčlenený neobmedzený rozpočet.