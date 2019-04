Šéf Boeingu: K nehode prispel problém s automatickým systémom

Letecký gigant čelí už viacerým ďalší žalobám, vrátane siedmich, ktoré už skôr podala v Chicagu jedna právnická firma.

Washington 5. apríla (TASR) - Šéf americkej spoločnosti Boeing vo štvrtok po prvý raz priznal, že k marcovej havárii stroja 737 MAX v Etiópii prispel prísun chybných údajov do automatického letového systému.



Výkonný riaditeľ firmy Dennis Muilenburg však zároveň vyjadril presvedčenie, že Boeingy 737 MAX sú napriek tomu bezpečné stroje a že po aktualizácii softvéru budú patriť medzi vôbec najbezpečnejšie lietadlá na svete, informovala televízia CNBC.



Pri havárii Boeingu 737 MAX 8 v Etiópii z 10. marca zahynulo všetkých 157 ľudí na palube vrátane štyroch Slovákov.



Muilenburg prišiel so svojím vyhlásením po tom, ako etiópski vyšetrovatelia v predbežnej správe uviedli, že piloti pred zrútením stroja opakovane vykonali postupy odporúčané spoločnosťou Boeing, ktorými sa snažili stroj znovu dostať pod kontrolu. Havárii sa im napriek tomu zabrániť nepodarilo.



Boeing 737 MAX 8 podlieha podrobnému skúmaniu od vlaňajšieho októbra, keď sa za podobných okolností zrútil do Jávskeho mora stroj indonézskej spoločnosti Lion Air.



"Po zverejnení predbežnej správy o vyšetrovaní nehody letu Ethiopian Airlines 302 je zrejmé, že u oboch letov sa Systém vylepšovania manévrovacích vlastností, známy ako MCAS, aktivoval v reakcii na chybné údaje o uhle nábehu," uviedol Muilenburg vo vyhlásení a videu zverejnenom na twitterovom účte Boeingu.



Riaditeľ však súčasne ubezpečil, že jeho spoločnosť zvolila pri tvorení novej verzie problematického softvéru automatického stabilizačného systému zvolila "komplexný" a "disciplinovaný" prístup. Proces jeho certifikácie a uvedenia do praxe očakáva v priebehu najbližších týždňov.



Stroje typu 737 Max 8 sú od polovice marca celosvetovo vyradené z prevádzky. Spoločnosť Boeing je však podľa Muilenburga naďalej presvedčená, že lietadlá tohto typu sú napriek tomu "v zásade bezpečné".



"Keď sa MAX vráti na oblohu s upraveným softvérom funkcie MCAS, bude patriť k najbezpečnejším lietadlám, aké kedy vôbec lietali," domnieva sa šéf Boeingu.



Rodiny obetí havárie v Etiópii podali žaloby na Boeing



Rodina 24-ročnej americkej pasažierky, ktorá zahynula 10. marca pri havárii lietadla v Etiópii, zažalovala v Chicagu spoločnosť Boeing. K žalovaným rodina zaradila aj leteckú spoločnosť Ethiopian Airlines a výrobcu súčiastok Rosemount Aerospace. Okrem iného ich obviňuje z nedbalosti a z konšpirácie, informovala vo štvrtok agentúra AP.



Američankou, ktorá pri havárii Boeingu 737 MAX 8 v Etiópii prišla o život s ďalšími 156 ľuďmi na palube, bola Samy Stumová - praneter obhajcu práv spotrebiteľov a bývalého prezidentského kandidáta Ralpha Nadera.



"Boeing zaslepený svojou chamtivosťou len tak skusmo uviedol typ 737 MAX 8 na trh" a "aktívne tajil chyby automatizovaného systému", uvádza sa v žalobe. A jej text pokračuje: "Toto názorne ukazuje vedomú ľahostajnosť voči životom ostatných."



"Zradili ste nás. Zabili ste ľudí a nás ste zradili," vyhlásil brat obete Adnaan Stumo na tlačovej konferencii v Chicagu a myslel tým spoločnosť Boeing.



Letecký gigant čelí už viacerým ďalší žalobám, vrátane siedmich, ktoré už skôr podala v Chicagu jedna právnická firma. Tá argumentuje, že systém na ovládanie letu bol chybný a že spoločnosť Boeing pred tým nevarovala aerolínie, ani riadne nevyškolila pilotov.



Aj Etiópčanka Konjit Shafi, sestra ďalšej obete havárie v Etiópii, uviedla, že po štvrtkovom zverejnení predbežnej správy celá jej rodina nanovo prežíva zdrvujúcu bolesť nad smrťou jej brata. V správe sa píše, že piloti dodržali odporúčané postupy Boeingu, keď ich lietadlo začalo smerovať nosom dolu, ale nepodarilo sa im pádu zabrániť.



Konjit, ktorá pri havárii prišla o mladšieho brata Sintayehua Shafiho, uviedla pre agentúru AP, že jej rodina je informáciami, ktoré celý deň priebežne zverejňujú médiá, vyvedená z miery.



"Dnešná predbežná správa naznačuje, že Boeing sa mohol viac snažiť a skôr upozorňovať na problém v letovom systéme," povedala, obklopená rodinou, v etiópskom hlavnom meste Addis Abeba. "Toto nám znovu spôsobuje veľkú bolesť. Je smutné, že sa dozvedáme, že naši milovaní mohli žiť, keby sa tento problém zistil včas."



Konjit uviedla, že jej rodina ešte nie je rozhodnutá, či si najme právnický tím, a čaká na zverejnenie úplnej správy. Dodala, že jej rodina chce spravodlivosť, a to rýchlu spravodlivosť.



Zosnulý Sintayehu, vedúci mechanik obchodného zastúpenia automobilky Toyota v Etiópii, cestoval do Kene, aby sa tam zúčastnil na školení.