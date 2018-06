Rodman: Stretnutie Kima s Trumpom je veľkým dňom pre všetkých

Dennis Rodman je päťnásobným šampiónom NBA, najvyššej basketbalovej ligy v Severnej Amerike, ktorá je všeobecne považovaná za najlepšiu na svete.

Singapur 12. júna (TASR) - Bývalý americký basketbalista Dennis Rodman označil v utorok stretnutie amerického prezidenta Donalda Trumpa a severokórejského vodcu Kim Čong-una za "veľký deň".



"Dnešok je veľkým dňom pre každého, Singapur, Tokio, Čínu, pre všetko, je to veľký deň," povedal v emocionálnom rozhovore pre televíziu CNN, v ktorom sa mu v očiach objavili aj slzy.



"Vedel som, že sa veci zmenia, vedel som to," uviedol Rodman (57), ktorý niekoľkokrát navštívil Kórejskú ľudovodemokratickú republiku (KĽDR) a vybudoval si osobné priateľstvo s Kim Čong-unom. Ten je údajne fanúšikom basketbalu. Rodman pre CNN uviedol, že po návratoch z Pchjongjangu čelil vyhrážkam smrťou a musel sa aj skrývať.



Do Singapuru, dejiska summitu Trumpa s Kimom, pricestoval v pondelok neskoro večer. Výstredný športovec po prílete vyjadril "nadšenie, že môže byť pri tom".



Biely dom však poprel, že by Rodman mal hrať pri rozhovoroch nejakú oficiálnu úlohu. "Nie, nebol pozvaný, ale je to milý chlapík. Mám ho rád," povedal Trump podľa agentúry DPA.



Rodman poskytol rozhovor aj agentúre AP, kde poznamenal, že prinajmenšom pomohol pripraviť základy pre summit, a žartoval, že by mal ašpirovať na Nobelovu cenu za mier. Taktiež vyjadril nádej, že sa čoskoro stretne s Trumpom.



Rodman sa do Severnej Kórey po prvý raz dostal v roku 2013 s estrádnym basketbalovým tímom Harlem Globetrotters. Celkovo navštívil túto krajinu päťkrát - naposledy vlani, keď Kimovi venoval Trumpovu knihu The Art of the Deal (Umenie urobiť dohodu).



Rodmanove návštevy KĽDR sú zobrazené v dokumentárnom filme Dennis Rodman's Big Bang in Pyongyang (2015). Po tom, ako sa v marci potvrdilo konanie summitu v Singapure, Rodman vyjadril "obrovský rešpekt" k obom lídrom. Bývalý športovec sa dva razy objavil aj v Trumpovej televíznej reality show The Celebrity Apprentice.



