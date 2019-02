Severokórejský denník: KĽDR stojí pred historickým bodom zlomu

Americký prezident sa tento mesiac na Twitteri vyjadril, že zo Severnej Kórey sa stane za Kimovej vlády skvelá ekonomická veľmoc.

Soul 18. februára (TASR) - Severná Kórea stojí pred "významným, historickým bodom zlomu". Konštatoval to v pondelok severokórejský štátny denník Rodong sinmun pred očakávaným summitom vodcu Kórejskej ľudovodemokratickej republiky (KĽDR) Kim Čong-una s americkým prezidentom Donaldom Trumpom.



Stretnutie oboch lídrov sa uskutoční v dňoch 27. a 28. februára vo vietnamskom Hanoji. Pozornosť sa sústreďuje na to, či americký tím ponúkne zrušenie niektorých hospodárskych sankcií voči KĽDR výmenou za to, že Pchjongjang pristúpi ku konkrétnym krokom smerom k denuklearizácii, uvádza agentúra AFP.



"Je čas, aby sme si utiahli šnúrky na topánkach a v tejto rozhodujúcej chvíli rýchlo bežali za vyšším cieľom. Naša krajina stojí pred významným, historickým bodom zlomu," uviedol v úvodníku denník Rodong sinmun bez toho, aby sa konkrétne zmienil o pripravovanom summite.



Denník vyzval Severokórejčanov, aby sa ešte viac snažili podporiť ekonomiku krajiny. Severná Kórea sa rozvíja ako "silný, socialistický štát" a obyvatelia môžu prejaviť svoje skutočné vlastenectvo na svojich pracoviskách. "Každý výrobok musí byť vyrobený tak, aby naša krajina vynikala," píše Rodong sinmun.



Americký prezident sa tento mesiac na Twitteri vyjadril, že zo Severnej Kórey sa stane za Kimovej vlády skvelá ekonomická veľmoc. "On môže niektorých prekvapiť, ale mňa neprekvapí, pretože som ho spoznal a plne chápem, čoho je schopný," uviedol.



Trump s Kimom absolvovali svoj prvý, historický samit vlani v júni v Singapure - išlo o vôbec prvé stretnutie lídrov týchto dvoch krajín. Obaja politici sa zaviazali, že budú pracovať na úplnej denuklearizácii Kórejského polostrova, výmenou za bezpečnostné záruky, ktoré žiadal Pchjongjang.