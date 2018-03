Severná a Južná Kórea dosiahli uspokojivú dohodu

Soul chce Pchjongjang presvedčiť, aby obnovil dialóg o denuklearizácii so Spojenými štátmi i medzinárodným spoločenstvom.

Soul 6. marca (TASR) - Dosiahnutím "uspokojivej" dohody sa po vyše štyroch hodinách skončili pondelňajšie rozhovory medzi severokórejským vodcom Kim Čong-unom a desaťčlennou juhokórejskou delegáciou. Uviedla to v utorok severokorejská štátna agentúra KCNA.



Stretnutie s juhokórejskou delegáciou bolo podľa KCNA "otvorené". Hovorilo sa na ňom okrem iného o tom, ako by sa mohli vzťahy medzi Pchjongjangom a Soulom "aktívne zlepšovať", ďalej o spôsoboch zaručenia "mieru a stability na Kórejskom polostrove" a "zmiernenia akútneho vojenského napätia" v oblasti či pokračovaní v dialógu.



Podrobnosti o oznámenej "dohode" zatiaľ neboli zverejnené.



Juhokórejskú delegáciu, ktorá sa v utorok po ďalších stretnutiach so severokórejskými predstaviteľmi v Pchjongjangu vráti do vlasti, vedie Čong Ji-jong, šéf Národného bezpečnostného úradu. Jej členom je aj riaditeľ Národnej spravodajskej služby Sun Hun.



Čong Ji-jong ešte pred odletom povedal, že bude KĽDR tlmočiť odhodlanie juhokórejského prezidenta Mun Če-ina na denuklearizáciu Kórejského polostrova i dosiahnutie trvalého mieru. Soul chce podľa jeho slov Pchjongjang presvedčiť, aby obnovil dialóg o denuklearizácii so Spojenými štátmi i medzinárodným spoločenstvom.



Je to vôbec prvý raz, čo sa Kim Čong-un stretol s vysokopostavenými juhokórejskými predstaviteľmi od nástupu k moci v roku 2011. Na pondelňajšej schôdzke sa zúčastnila i Kimova mladšia sestra Kim Jo-džong, ktorá sa vo februári zúčastnila na otvorení zimných olympijských hier v Južnej Kórei, ako aj jeho manželka Ri Sol-džu, objavujúca sa na verejnosti len zriedkavo, informovala juhokórejská agentúra Jonhap.