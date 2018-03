Rokovania Južnej a Severnej Kórey sa uskutočnia na budúci štvrtok

Konanie rozhovorov navrhla Južná Kórea, ktorá tento týždeň vyjadrila nádej, že rozhovory na vysokej úrovni sa uskutočnia v dedine Pchanmundžom ležiacej v pohraničnej demilitarizovanej zóne.

Soul 24. marca (TASR) - Severná Kórea prijala návrh, aby sa na budúci týždeň konali kórejsko-kórejské rozhovory na vysokej úrovni. Vo vyhlásení juhokórejského ministerstva pre zjednotenie sa uvádza, že rokovania sú naplánované na štvrtok 29. marca. Informovala o tom tlačová agentúra Jonhap.



Obe strany nezávisle od seba oznámili, že na rokovania vyšlú trojčlenné delegácie.



Cieľom schôdzky je dohodnúť presný dátum a miesto aprílového kórejsko-kórejského summitu.



Dohoda o tejto schôdzke bola uzavretá začiatkom marca, keď delegácia zo Soulu pricestovala na návštevu do Pchjongjangu a rokovala s tamojším vodcom Kim Čong-unom. Severná Kórea vtedy vyjadrila aj pripravenosť na začatie konzultácií o normalizácii vzťahov s USA, ktorých témou by mohla byť aj denuklearizácia Kórejského polostrova.



Vzťahy medzi oboma Kóreami sa zlepšili od ich spoločnej účasti na zimných olympijských hrách v juhokórejskom Pjongčangu, pripomína spravodajská stanica BBC.



Napätie medzi Severnou Kóreou a medzinárodným spoločenstvom vrcholilo minulý rok, keď Pchjongjang porušil rezolúcie Organizácie Spojených národov vykonaním série testov balistických rakiet a jadrovou skúškou v septembri.



Severná Kórea vo februári vyjadrila odhodlanie viesť dialóg so Spojenými štátmi. Biely dom vtedy v reakcii uviedol, že chce vedieť, či záujem Severnej Kórey začať rokovania s USA predstavuje prvý krok smerom k odstráneniu jadrových zbraní z Kórejského polostrova.



Súhlas amerického prezidenta Donalda Trumpa s pozvaním na summit s Kim Čong-unom predstavuje podľa agentúry AP pozoruhodný obrat vo vzťahoch medzi týmito dvoma protivníkmi.