Rokovania s ANO si vie predstaviť viacero strán, ale bez Babiša

Praha 9. apríla (TASR) - Prípadná zmena osoby poverenej zostavením českej vlády by ovplynila postoj viacerých politických strán, ktoré sa nechceli akýmkoľvek spôsobom zapliesť do podpory vlády vedenej trestne stíhaným premiérom v demisii Andrejom Babišom (ANO).



Okrem Českej strany sociálnodemokratickej (ČSSD) a oboch extrémnych strán Sloboda a priama demokracia (SPD) a KSČM, ktoré s Babišom doteraz o vláde rokovali, by sa rokovaniam s ANO nebránili ani Občianska demokratická strana (ODS), ľudovci (KDU-ČSL), Starostovia a nezávislí (STAN) a sčasti ani Pirátska strana. Jediný, kto spoluprácu s hnutím ANO principiálne odmieta, je TOP 09, napísal v pondelok server iDNES.cz.



"Je to jedna z podmienok, ktoré ODS mala, že nechce, aby bol trestne stíhaný premiér. Pokiaľ by táto podmienka bola odstránená, určite je ODS otvorená rokovaniu," uviedla pre iDNES.cz prvá podpredsedníčka tejto strany Alexandra Udženija. ANO a ODS by mali spolu 103 kresiel v 200-člennej Poslaneckej snemovni českého parlamentu.



Babiš vôbec prvýkrát v pondelňajšom rozhovore pre Lidové noviny pripustil, že by rešpektoval, ak by český prezident Miloš Zeman po stroskotaní rokovaní o menšinovej koalícii ANO s ČSSD poveril zostavením vlády iného politika z hnutia ANO, napríklad súčasného podpredsedu vlády Richarda Brabca. So Zemanom bude Babiš rokovať v utorok večer, ešte predtým s poslaneckým klubom hnutia ANO.



"Andrejovi Babišovi ani nič iné nezostáva. V rukách to má skutočne prezident. Pokiaľ sa rozhodne poveriť niekoho iného, tak s tým nemôže nič urobiť," povedal šéf KDU-ČSL Pavel Bělobrádek. "Bez hnutia ANO sa vláda, ktorá nebude závislá od radikálnych a extrémistických strán, zostaviť nedá, takže sa to ponúka ako riešenie, ktoré tu mohlo byť už dávno," dodal Bělobrádek.



"Prioritou hnutia STAN je, aby tu nevznikla koalícia s KSČM a SPD. koalícia hnutia ANO s nedemokratickými alebo extrémistickými stranami, to je to hlavné," uviedol šéf hnutia STAN Petr Gazdík.



Akúkoľvek spoluprácu s ANO však odmieta TOP 09. "My jednoducho s hnutím ANO do vlády nepôjdeme. Nie je to len o trestne stíhanom premiérovi, je to o tom, ako hnutie ANO vládne, ako je prepojené s Agrofertom. Je to o jeho kauzách. Hnutie ANO skrátka nie je faktickou demokratickou stranou," povedal predseda TOP 09 Jiří Pospíšil.