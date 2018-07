Putin: Rokovania s Trumpom boli úspešné a užitočné

Podľa agentúry AP Putin konštatoval, že studená vojna sa už skončila a že Rusko a USA musia riešiť problémy spoločne.

Helsinki 16. júla (TASR) - Rokovania s americkým prezidentom Donaldom Trumpom sa konali v otvorenej a pracovnej atmosfére, boli úspešné a užitočné. Po pondelkových rokovaniach v Helsinkách s Trumpom to na spoločnej tlačovej konferencii uviedol ruský prezident Vladimir Putin.



Šéf Kremľa, ktorý mal na tlačovej konferencii prvé slovo, konštatoval, že Rusko a Spojené štáty čelia spoločným výzvam a rizikám a je preto potrebné, aby zjednotili svoje úsilie. Moskva a Washington majú podľa neho spoločnú túžbu, a tou je obnovenie vzťahov.



Putin zdôraznil, že ruská vláda nezasahovala do amerických volebných procesov a že je pripravená pracovať v rámci spoločnej skupiny pre kybernetickú bezpečnosť, uviedla agentúra TASS.



Ruský prezident podľa nej taktiež povedal, že Moskva a Washington majú všetky potrebné podmienky na spoluprácu pri riešení vojny v Sýrii. Vysoko ocenil aj príspevok USA k pokroku pri riešení problému Kórejského polostrova.



Putin tiež povedal, že s Trumpom sa dohodol na vytvorení pracovnej skupiny s účasťou "obchodných kapitánov" s cieľom rozvíjať vzájomnú hospodársku spoluprácu.



Podľa agentúry AP Putin konštatoval, že studená vojna sa už skončila a že Rusko a USA musia riešiť problémy spoločne. Doplnil, že s Trumpom sa dohodli aj na zabezpečení izraelskej hranice so Sýriou, a to v súlade s dohodou z roku 1974.