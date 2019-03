Rokovania USA s Talibanom sa podľa oboch strán skončili pokrokom

V poradí šieste kolo rozhovorov americkej delegácie s poprednými predstaviteľmi hnutia Taliban sa začalo v Dauhe 25. februára.

Dauha/Kábul 12. marca (TASR) - Doteraz najdlhšie kolo mierových rokovaní predstaviteľov USA a hnutia Taliban o ukončení bojov v Afganistane sa v utorok skončilo v katarskom hlavnom meste Dauha. Obe strany následne deklarovali, že pri rozhovoroch došlo k pokroku, informovala agentúra AP.



Americký vyslanec pre afganský mierový proces Zalmay Khalilzad na Twitteri oznámil, že "podmienky na mier sa zlepšili". Podľa neho "je jasné, že všetky strany chcú ukončenie vojny".



"Napriek vzostupom a pádom sa nám podarilo pokračovať na ceste vpred a urobili sme skutočné kroky," uviedol ďalej. Khalilzad dodal, že obe strany dosiahli "návrhy dohôd" týkajúce sa stiahnutia vojakov i "protiteroristických záruk". Teraz sa vráti do Washingtonu, aby dosiahnutý pokrok prekonzultoval.



Hovorca Talibanu Zabíhulláh Mudžáhid podľa agentúry DPA uviedol, že "obe strany budú teraz vyhodnocovať dosiahnutý pokrok" a diskutovať o ňom so svojimi vedúcimi predstaviteľmi. Tiež sa pripravia na nadchádzajúce spoločné "stretnutia, ktorých termín by mali stanoviť oba rokovacie tímy".



Spojené štáty začali priame rokovania s Talibanom v júli 2018 s cieľom nájsť mierové riešenie konfliktu v Afganistane, ktorý trvá už 17 rokov a medzičasom sa stal vôbec najdlhšou vojnou v amerických dejinách.



V poradí šieste kolo rozhovorov americkej delegácie s poprednými predstaviteľmi hnutia Taliban sa začalo v Dauhe 25. februára.



Podľa Talibanu sa na stretnutiach zoširoka preberali dve témy: stiahnutie všetkých zahraničných vojakov z Afganistanu, a tiež to, aby sa krajina nestala bezpečným útočiskom pre teroristov.