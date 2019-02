Rokovania USA s Talibanom v Katare budú pokračovať v sobotu

Spojené štáty začali priame rokovania s Talibanom v júli 2018 s cieľom nájsť mierové riešenie konfliktu v Afganistane.

Dauha 28. februára (TASR) - Predstavitelia Spojených štátov a hnutia Taliban sa počas rokovaní o ukončení vojny v Afganistane v katarskej Dauhe dohodli na dvojdňovej prestávke s cieľom pripraviť sa na ďalšie kolo rozhovorov. Vo štvrtok to vyhlásili predstavitelia Talibanu. Informovala o tom agentúra DPA.



Hovorca Talibanu Zabíhulláh Mudžáhid uviedol, že rokovania by mali pokračovať v sobotu, a dodal, že predmetom doterajších rozhovorov bol najmä "spôsob, akým by sa mali z krajiny stiahnuť cudzie vojská", ako aj "prevencia toho, aby sa Afganistan stal základňou pre útoky na iné krajiny".



Podľa agentúry DPA sa taktiež zdá, že Taliban aj naďalej odmieta začať priame rokovania s afganskou vládou, ktorú toto islamistické hnutie označuje za bábkový režim.



Spojené štáty začali priame rokovania s Talibanom v júli 2018 s cieľom nájsť mierové riešenie konfliktu v Afganistane, ktorý sa medzitým stal najdlhšie trvajúcou vojnou v americkej histórii.