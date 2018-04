ANO a ČSSD: Na programe zhoda je, zostáva vyriešiť personálne veci

Kompromisné riešenie zatiaľ obe strany taja.

Praha 5. apríla (TASR) - Rokovania o vládnej spolupráci medzi hnutím ANO a Českou stranou sociálnodemokratickou (ČSSD) finišujú. Podľa českého vicepremiéra Richarda Brabca (ANO) strany našli kompromisy na vyriešenie nezrovnalostí vo svojich programoch. Zostáva doriešiť personálne veci a obsadenie ministerstiev. Možné je, že premiér v demisii Andrej Babiš ČSSD ponúkne aj rezort vnútra, píše vo štvrtok server Novinky.cz.



"V programovej oblasti nevidíme žiadne rozpory, ktoré by sme nedokázali prekonať," povedal Brabec. "Dohodli sme sa na určitom kompromisnom variante," odpovedal na otázku portálu iDNES.cz, či strany hľadali riešenie, ako by mohli vyzerať nemocenské dávky v prvých troch dňoch choroby, ktoré chce ČSSD obnoviť.



Kompromisné riešenie zatiaľ obe strany taja. Sociálna demokracia požadovala, aby sa v prvých troch dňoch choroby vyplácalo 60 percent denného vymeriavacieho základu. ANO sa skôr prikláňalo k 30 percentám. Problém s nárastom počtu práceneschopných v prípade zrušenia trojdňovej karenčnej doby by podľa českých lekárov mohlo vyriešiť rozšírenie takzvaných sick days, teda dní voľna, kedy sa chorý zamestnanec lieči sám doma bez návštevy lekára. Systém je bežný v zahraničí, v Česku ho používa len časť firiem.



"V prípade daní by to mohlo byť rovnako ako pred piatimi rokmi," povedal Faltýnek. "Jednoznačne sme sa zhodli na znížení DPH na vodné, stočné. Platí, že ANO dane zvyšovať nechce a sociálna demokracia taktiež tvrdí, že nechce samoúčelne zvyšovať dane, v prípade, že by bol dostatok peňazí na naše spoločné investičné a sociálne programy," uviedol Brabec.



O prípadnom rozdelení vládnych kresiel sa bude rokovať až v štvrtok večer po návrate lídra ANO a premiéra v demisii Andreja Babiša z dovolenky. "Dotkli sme sa aj personálnych vecí, ale bude to hlavným predmetom zajtrajšej (štvrtkovej) schôdzky," spresnil Brabec.



Podľa informácií portálu Novinky.cz líder ANO Babiš chystá pre sociálnu demokraciu veľkorysú ponuku. Chce tak zachrániť možnosť vzniku koaličnej vlády s ČSSD. Predsedovi Janovi Hamáčkovi má večer ponúknuť päť vládnych kresiel, ktoré ČSSD žiada a ktoré Babiš doteraz odmietal. Súčasťou ponuky má byť dokonca aj rezort vnútra. Ten ČSSD požaduje výmenou za to, že bude súhlasiť so stíhaným premiérom na čele vlády.



ANO a ČSSD majú aj po stredajšom stretnutí stále o čom rokovať, tvrdí Brabec. "Má zmysel sa zísť aj zajtra," komentoval rokovania šéf ČSSD Jan Hamáček. Viac do podrobností nešiel. Súhlasil však s tým, že na programových predstavách strán rokovania neskrachovali.



Ešte popoludní však situácia tak idylicky nevyzerala, upozorňuje server Novinky.cz. Sociálni demokrati totiž v stredu popoludní pohrozili ANO, že ak neurobí ústupky, vyjednávanie môže veľmi rýchlo skrachovať. V piatok by o tom mohlo rozhodnúť predsedníctvo ČSSD, alebo v sobotu mimoriadny zjazd strany.



Po schôdzke s prezidentom Milošom Zemanom to na Hrade uviedol Hamáček a prvý podpredseda Jiří Zimola. Podľa Zimolu je "celkom možné, že ak sa nezmení postoj zo strany ANO a pána Babiša, vedenie strany bude na zjazde predkladať návrh na ukončenie rokovaní s ANO".