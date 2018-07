Thajskí roľníci chcú obetovať pre uviaznutých chlapcov úrodu

Roľníci v provincii Čiang Rai, ležiacej približne 1000 kilometrov od Bangkoku neďaleko hraníc s Mjanmarskom, súhlasili, že dovolia záchranárom, aby nechali odtiecť záplavovú vodu na ich pozemky.

Mae Sai 3. júla (TASR) - Viac ako 100 roľníkov v severnom Thajsku súhlasilo s tým, že obetujú vlastnú úrodu, aby zachránili miestny futbalový tím uviaznutý už desiaty deň v jaskyni. Informovala o tom agentúra DPA.



"Sme ochotní nechať zaplaviť našu úrodu vodou, ak to pomôže záchrane všetkých 13 členov futbalového tímu," uviedol zástupca roľníkov.



Týka sa to poľnohospodárskej pôdy s rozlohou približne 2,2 kilometrov štvorcových. Väčšinou ide o ryžové polia.



Podľa guvernéra provincie Čiang Rai musí voda z jaskyne odtiecť, kým z nej futbalový tím vyvedú.



Thajský minister vnútra Anupong Paojinda však v utorok upozornil, že na nasledujúce dni hlásia v oblasti lejaky, čo znamená, že sa tínedžeri budú možno musieť naučiť potápať a takýmto spôsobom sa dostať z jaskyne.



Pátranie po 12 mladistvých vo veku od 11 do 16 rokov a ich 25-ročnom trénerovi prebiehalo vo vnútri jaskynného komplexu Tcham Luang Nang Non v provincii Čiang Rai od 23. júna.



Okrem potápačov thajského vojenského námorníctva sa do pátrania zapojili aj záchranári americkej armády aj tímy z Austrálie. Pomáhali im aj britskí jaskynní potápači, čínski experti a niekoľko ďalších skupín dobrovoľníkov z rôznych krajín sveta.



Skupinu našli po desiatich dňoch v pondelok britskí potápači približne štyri kilometre od východu z jaskyne. Chlapci sú spolu s trénerom podľa úradov väčšinou v stabilizovanom zdravotnom stave a dostali potraviny v tekutej forme s vysokým obsahom bielkovín.



Skupina mladých futbalistov sa s trénerom vydala na prieskum jaskyne, pričom si so sebou vzali baterky na svietenie a jedlo. V dôsledku silného dažďa ich však v podzemí prekvapili náhle záplavy, ktoré im znemožnili dostať sa von.